Da Zelda: Tears of the Kingdom arriva una nuova statua esclusiva di Link, eccola in video

In occasione del 40° anniversario della serie che si sta celebrando in questi giorni, First 4 Figures ha annunciato il lancio di una nuova statua in "exclusive edition" di Link tratto da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che possiamo ora vedere in video.
Si tratta di una nuova edizione di un oggetto che è già in vendita, ma in questo caso maggiormente elaborato e impreziosito da alcuni particolari aggiuntivi, con le prenotazioni che verranno aperte dal 26 febbraio e la distribuzione prevista successivamente.
È un'edizione da collezionisti ancora più esclusiva di quella standard, con alcune differenze che possono essere viste con maggiore chiarezza nel video riportato qui sotto.
Per collezionisti ancora più esclusivi
Dopo un primo teaser, First 4 Figures ha pubblicato in queste ore un video più esteso e completo sulla statua di Link tratta da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,che spiega anche in cosa questa si distingua dalle altre.
In particolare, spicca la presenza di LED luminosi che evidenziano la base della statua, dandole un'illuminazione particolare, e il braccio di Link, che appare così infuso di potere.
Per il resto, si tratta di un oggetto alto 9 pollici (circa 23 centimetri) in PVC dipinto, caratterizzato peraltro da una notevole attenzione ai particolari.
Questa particolare edizione "esclusiva" è ovviamente ancora più preziosa, e potrebbe rappresentare un oggetto piuttosto ambito per celebrare il 40° anniversario di The Legend of Zelda, che ricorre proprio in questo periodo.
Nei giorni scorsi, sempre per rimanere in tema, Nintendo ha aggiornato Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild su Nintendo Switch e Switch 2.