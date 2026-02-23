Da Zelda: Tears of the Kingdom arriva una nuova statua esclusiva di Link, eccola in video

In occasione del 40° anniversario della serie che si sta celebrando in questi giorni, First 4 Figures ha annunciato il lancio di una nuova statua in "exclusive edition" di Link tratto da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che possiamo ora vedere in video.

Si tratta di una nuova edizione di un oggetto che è già in vendita, ma in questo caso maggiormente elaborato e impreziosito da alcuni particolari aggiuntivi, con le prenotazioni che verranno aperte dal 26 febbraio e la distribuzione prevista successivamente.

È un'edizione da collezionisti ancora più esclusiva di quella standard, con alcune differenze che possono essere viste con maggiore chiarezza nel video riportato qui sotto.