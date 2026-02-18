2

Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild si aggiornano su Nintendo Switch e Switch 2

Nintendo ha aggiornato due dei suoi giochi principali, i più recenti capitoli maggiori della saga di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild. Vediamo le novità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/02/2026
Link in caduta libera
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
News Video Immagini

Le celebrazioni del 40esimo anniversario di The Legend of Zelda non sono ancora iniziate (anche se l'anno è questo), ma ciò non significa che Nintendo non abbia a cuore i vari capitoli della saga. Ha infatti ora pubblicato un nuovo aggiornamento per Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, i due titoli principali più recenti, disponibili sia su Nintendo Switch che in versione aggiornata per Nintendo Switch 2.

Non si tratta però di update particolarmente corposi. Vediamo i dettagli.

Gli aggiornamenti di Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild

Tramite la pagina di supporto del sito di Nintendo, possiamo vedere che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è arrivato alla versione 1.9.0 e ha introdotto il supporto alla lingua thailandese. Va precisato che si tratta solo del testo: l'opzione è infatti "Thai/Inglese", con doppiaggio impostato in lingua inglese. È una mossa classica di Nintendo che supporta, con aggiornamenti, varie lingue senza però inserire il doppiaggio (in italiano c'è sia voce che testo, ricordiamo).

Per quanto riguarda invece The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'opera è giunta ora alla versione 1.4.3 e ha corretto un problema di un Hinox nero nel castello di Hyrule che viene segnato come non sconfitto anche nel caso nel quale il giocatore lo abbia abbattuto, impedendo così ai giocatori di ottenere la medaglia dedicata. Se lo avete già sconfitto una volta, dopo l'aggiornamento otterrete la medaglia in modo automatico. Inoltre, ci sono altri miglioramenti minori alla "esperienza di gioco", ma non ci sono dettagli ufficiali a riguardo.

Il produttore di Zelda dice che i nuovi hardware cambiano il game design, non migliorano solo la grafica Il produttore di Zelda dice che i nuovi hardware cambiano il game design, non migliorano solo la grafica

Se vi domandate infine se Nintendo festeggerà il 40° anniversario di Zelda, la risposta è il più lungo "no comment" di sempre.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild si aggiornano su Nintendo Switch e Switch 2