Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild si aggiornano su Nintendo Switch e Switch 2

Le celebrazioni del 40esimo anniversario di The Legend of Zelda non sono ancora iniziate (anche se l'anno è questo), ma ciò non significa che Nintendo non abbia a cuore i vari capitoli della saga. Ha infatti ora pubblicato un nuovo aggiornamento per Tears of the Kingdom e Breath of the Wild , i due titoli principali più recenti, disponibili sia su Nintendo Switch che in versione aggiornata per Nintendo Switch 2.

Gli aggiornamenti di Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild

Tramite la pagina di supporto del sito di Nintendo, possiamo vedere che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è arrivato alla versione 1.9.0 e ha introdotto il supporto alla lingua thailandese. Va precisato che si tratta solo del testo: l'opzione è infatti "Thai/Inglese", con doppiaggio impostato in lingua inglese. È una mossa classica di Nintendo che supporta, con aggiornamenti, varie lingue senza però inserire il doppiaggio (in italiano c'è sia voce che testo, ricordiamo).

Per quanto riguarda invece The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'opera è giunta ora alla versione 1.4.3 e ha corretto un problema di un Hinox nero nel castello di Hyrule che viene segnato come non sconfitto anche nel caso nel quale il giocatore lo abbia abbattuto, impedendo così ai giocatori di ottenere la medaglia dedicata. Se lo avete già sconfitto una volta, dopo l'aggiornamento otterrete la medaglia in modo automatico. Inoltre, ci sono altri miglioramenti minori alla "esperienza di gioco", ma non ci sono dettagli ufficiali a riguardo.

Se vi domandate infine se Nintendo festeggerà il 40° anniversario di Zelda, la risposta è il più lungo "no comment" di sempre.