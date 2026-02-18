L'emulatore di PlayStation 3 RPCS3 sta per raggiungere un importante traguardo

L'emulatore di PS3 RPCS3 sta per arrivare a tagliare un importante traguardo. L'autore ha infatti dichiarato in un nuovo post sui social media che è "più vicino che mai ad avere tutti i giochi PS3 non solo avviabili, ma anche capaci di raggiungere lo stato in-game ". Quindi, sembra non mancare molto che tutti i giochi di PlayStation 3 diventino pienamente avviabili con l'emulatore.

Un lavoro enorme

Cerchiamo di spiegare meglio, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Sostanzialmente il team è riuscito a ridurre in modo significativo il numero di giochi inclusi nello stato di compatibilità "intro" (giochi che mostrano un'immagine ma non superano i menu iniziali), scendendo da 101 a 62 titoli, con vari capitoli della serie SingStar che sono stati promossi alla categoria "in-game" ("giochi che non possono essere completati, presentano gravi glitch o hanno prestazioni insufficienti").

Dei 62 giochi ancora da sistemare, 46 sono stati confermati come titoli compatibili con PlayStation Move, mentre i restanti 16 non sono stati specificati nel tweet (anche se sul sito ufficiale è disponibile un tracker di compatibilità).

Insomma, si sta avvicinando sempre di più il giorno in cui l'intera libreria di PlayStation 3 sarà preservabile tramite emulazione. Di strada da fare per la compatibilità totale ce n'è ancora molta, ma considerando che i produttori hardware spesso non fanno niente per salvare la loro storia, non si può che rendere merito a chi se ne sta occupando senza chiedere niente in cambio.

Secondo il Compatibility Tracker di RPCS3, a seguito di questo recente aggiornamento, il 25,12% dell'intera libreria PS3 ha ora raggiunto lo stato "in game", mentre quasi tre quarti del catalogo (73,06%) sono considerati "giocabili" (ossia giochi che possono essere completati con prestazioni adeguate e senza glitch che ne compromettano l'esperienza).