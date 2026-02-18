Konami è tornata: da Silent Hill a Metal Gear Solid, da Castlevania a Rev. Noir

Konami è tornata e durante l'ultimo State of Play ne abbiamo avuto la conferma: da Silent Hill a Metal Gear Solid, da Castlevania a Rev. Noir, la casa giapponese sembra di nuovo quella dei vecchi tempi, anche se per diversi anni abbiamo pensato che uno scenario simile fosse ormai impensabile.

La cancellazione di Silent Hills e l'addio di Hideo Kojima avevano infatti innescato un cambiamento profondo all'interno dell'azienda che, anche a fronte di costi produttivi sempre più alti, ha pensato di investire le proprie risorse in settori maggiormente remunerativi, come quello dei pachinko e delle slot machine destinati al mercato nipponico.

Poi, però, qualcosa è cambiato: il successo di alcuni piccoli progetti e le pressanti richieste dei fan hanno convinto la dirigenza a tornare sui propri passi, attingendo al glorioso passato dell'azienda per disegnarne il futuro.