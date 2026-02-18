Meta e NVIDIA annunciano una collaborazione pluriennale: espansione su larga scala di CPU e GPU per data center

Meta e NVIDIA hanno annunciato una partnership strategica pluriennale focalizzata in modo specifico sulle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. L'accordo prevede l'adozione su larga scala delle CPU NVIDIA Grace nei data center di Meta, insieme a un lavoro di ottimizzazione mirato a migliorare il rapporto tra prestazioni ed efficienza energetica. La collaborazione guarda inoltre al futuro, con l'integrazione delle CPU NVIDIA Vera di nuova generazione prevista a partire dal 2027.

Un accordo pluriennale

Meta utilizza da tempo le tecnologie NVIDIA per alimentare i propri sistemi di intelligenza artificiale, pur testando e sviluppando chip interni con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fornitori esterni (nonostante alcune sfide tecniche). La nuova partnership definisce una roadmap di lungo periodo finalizzata alla realizzazione di data center hyperscale progettati sia per l'addestramento sia per l'inferenza dei modelli IA, oltre che per i carichi legati ai servizi core della piattaforma.

L'intesa consolida dunque una relazione già esistente e punta a rafforzarla attraverso un approccio di co-progettazione dell'intera infrastruttura. Un elemento centrale sarà l'ottimizzazione del rapporto tra potenza di calcolo e consumi energetici, insieme al miglioramento dell'efficienza operativa complessiva, aspetti sempre più critici con la complessità dei modelli di intelligenza artificiale.

Meta e NVIDIA

Come anticipato, Meta avvierà un'adozione estesa delle CPU NVIDIA Grace come base dei sistemi di produzione, rappresentando una delle prime implementazioni su larga scala di questa architettura. Parallelamente, le due aziende stanno già preparando il terreno per l'introduzione delle future CPU NVIDIA Vera, che potrebbero essere distribuite nei data center in modo significativo a partire dal 2027. Sul fronte del networking, Meta adotterà la piattaforma NVIDIA Spectrum-X come standard in tutti i suoi data center nel mondo, integrandola con il proprio sistema di switching open source. Questa soluzione, progettata per carichi di lavoro IA, mira a garantire elevata ampiezza di banda e bassa latenza, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre gli sprechi energetici.

L'accordo include inoltre l'impiego su vasta scala di GPU delle famiglie Blackwell e Rubin, oltre a sistemi basati sulla piattaforma GB300. Meta punta così a costruire cluster di nuova generazione in grado di supportare modelli IA di frontiera su scala globale, orchestrando CPU, GPU, rete e software come un unico sistema integrato, piuttosto che come componenti isolati.