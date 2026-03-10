The Witcher 4 utilizzerà RTX Mega Geometry con risultati strabilianti: ecco l'annuncio di NVIDIA

Tra gli annunci più interessanti di NVIDIA alla GDC 2026 c'è sicuramente quello che riguarda uno dei titoli più attesi del futuro prossimo. Il team verde ha infatti ufficializzato che The Witcher 4 utilizzerà RTX Mega Geometry, in particolare per la gestione della vegetazione.

Il nuovo capitolo della saga targata CD Project RED potrà quindi contare su una gestione delle geometrie avanzata nelle scene che fanno uso massiccio di ray tracing e path tracing. Nel corso della presentazione abbiamo potuto visionare una demo tecnica che, seppur non rappresentativa del risultato finale, ha messo in mostra le potenzialità di questa tecnologia, con risultati a dir poco strabilianti.

Cos’è RTX Mega Geometry RTX Mega Geometry è una tecnologia sviluppata da NVIDIA per ottimizzare la gestione di enormi quantità di geometria nelle scene con ray tracing. Nei sistemi tradizionali, le strutture di accelerazione per il ray tracing devono essere ricostruite frequentemente quando la geometria cambia o si muove, un processo che può diventare molto costoso dal punto di vista delle risorse. The Witcher 4 utilizzerà RTX Mega Geometry per la gestione della vegetazione La soluzione proposta da Mega Geometry prevede l'utilizzo di strutture ray tracing partizionate, aggiornate in modo selettivo a ogni frame invece di essere completamente ricostruite. La tecnologia lavora con cluster di triangoli e sfrutta tecniche come le Opacity Micromaps, consentendo di gestire decine di migliaia o addirittura milioni di oggetti all'interno della scena. Stando ai dati mostrati da NVIDIA, l'approccio può portare a miglioramenti prestazionali compresi tra il 5% e il 20% e ad una riduzione dell'utilizzo della VRAM nell'ordine di alcune centinaia di megabyte nei titoli che sfruttano massicciamente il path tracing. Abbiamo avuto un assaggio di questa tecnologia in Alan Wake 2 e nel corso della GDC NVIDIA ha annunciato che anche Control Resonant potrà contare su Mega Geometry.