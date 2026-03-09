Pokémon Pokopia è secondo nelle classifiche inglesi perché Nintendo non ci ha creduto abbastanza

Le nuove classifiche inglesi sono davvero interessanti. Stiamo parlando di quelle stilate da GfK e basate sulle vendite fisiche dei videogiochi. A spiccare è l'esordio in seconda posizione di Pokémon Pokopia, che si trova subito sotto alla hit Resident Evil Requiem di Capcom.
Fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che il risultato del nuovo gioco di Pokémon è sottostimato. Secondo il giornalista Chris Dring infatti, non sarebbero state distribuite copie a sufficienza da coprire la domanda, con i negozi che le hanno esaurite molto velocemente.
Il risultato sono vendite inferiori alla metà di quanto fatto da Leggende Pokémon Z-A, ma soltanto perché non ci sono più copie da acquistare. Insomma, pare che Nintendo abbia sottostimato le potenzialità commerciali del gioco. Certo, molti acquirenti avranno puntato alla versione digitale, ma è comunque una situazione indicativa di come va il mercato oggi.
Capcom vs Nintendo
Per il resto, la classifica mostra alcune peculiarità. Come detto, il nuovo Resident Evil rimane in testa, con la versione PlayStation 5 che è ancora la più venduta. La risonanza del nuovo capitolo della serie, ha anche spinto le vendite dei giochi più vecchi. Attualmente ci sono ben cinque Resident Evil nella top 10.
Inoltre, se consideriamo anche Monster Hunter Wilds, Capcom ha ben sei giochi tra i primi 10, con le altre posizioni occupate tutte da titoli di Nintendo.
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche inglesi di questa settimana:
|Posizione
|Titolo
|Piattaforme e distribuzione
|1
|Resident Evil Requiem
|PS5 55%, PC 32%, Nintendo Switch 2 8%, Xbox 5%
|NUOVO 2
|Pokémon Pokopia
|3
|Mario Kart World
|4
|Pokémon Legend: Z-A
|Nintendo Switch 2 57%, Nintendo Switch 43%
|5
|Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition
|6
|Monster Hunter Wilds
|7
|Resident Evil 3
|8
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo Switch 70%, Nintendo Switch 2 30%
|9
|Resident Evil 2
|10
|Resident Evil Generation Pack
|11
|Minecraft
|12
|Donkey Kong Bonanza
|13
|Mario Kart 8 Deluxe
|14
|Grand Theft Auto V
|15
|Nintendo Switch Sports
|16
|Street Fighter 6
|17
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo Switch 55%, Nintendo Switch 2 45%
|18
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|19
|EA Sports FC 26
|PS5 63%, Nintendo Switch 14%, Nintendo Switch 2 11%, Xbox 7%
|20
|Call of Duty: Black Ops 7
|21
|Super Mario Bros. Wonder
|22
|Tekken 8
|23
|Reanimal
|PS5 69%, Nintendo Switch 2 24%, Xbox 7%
|24
|Armored Core VI: Fires of Rubicon
|25
|Harry Potter: Quidditch Champions
|PS5 51%, Nintendo Switch 42%, Xbox 3%, PS4 3%
|26
|The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
|27
|The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
|Nintendo Switch 2 57%, Nintendo Switch 43%
|28
|Mario Tennis Fever
|29
|Dragon's Dogma II
|30
|The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
|31
|Hogwarts Legacy
|Nintendo Switch 39%, PS5 24%, Nintendo Switch 2 20%, PS4 9%
|32
|Ghost of Yotei
|33
|Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
|PC 38%, Nintendo Switch 2 35%, PS5 26%, Xbox 1%
|34
|Dark Souls Trilogy
|35
|EA Sports FC 25
|Xbox 64%, PS5 20%, PS4 13%, Nintendo Switch 3%
|36
|Resident Evil 4: Gold Edition
|37
|Metroid Prime 4: Beyond
|Nintendo Switch 2 56%, Nintendo Switch 44%
|38
|Just Dance 2026 Edition
|39
|Lego Star Wars: The Skywalker Saga
|Xbox 42%, Nintendo Switch 40%, PS5 13%, PS4 6%
|40
|Resident Evil Village: Gold Edition