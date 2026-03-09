Pokémon Pokopia è secondo nelle classifiche inglesi perché Nintendo non ci ha creduto abbastanza

Le nuove classifiche inglesi sono davvero interessanti. Stiamo parlando di quelle stilate da GfK e basate sulle vendite fisiche dei videogiochi. A spiccare è l'esordio in seconda posizione di Pokémon Pokopia, che si trova subito sotto alla hit Resident Evil Requiem di Capcom.

Fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che il risultato del nuovo gioco di Pokémon è sottostimato. Secondo il giornalista Chris Dring infatti, non sarebbero state distribuite copie a sufficienza da coprire la domanda, con i negozi che le hanno esaurite molto velocemente.

Il risultato sono vendite inferiori alla metà di quanto fatto da Leggende Pokémon Z-A, ma soltanto perché non ci sono più copie da acquistare. Insomma, pare che Nintendo abbia sottostimato le potenzialità commerciali del gioco. Certo, molti acquirenti avranno puntato alla versione digitale, ma è comunque una situazione indicativa di come va il mercato oggi.