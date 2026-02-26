NVIDIA, altro che bolla: nuovo trimestre di profitti record, mentre la domanda di calcolo per l’IA esplode

La crescente necessità di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale sta ridefinendo la traiettoria di NVIDIA, che anche nell'ultimo trimestre ha pubblicato risultati finanziari senza precedenti. La società ha beneficiato di una domanda talmente elevata da saturare l'offerta , al punto che anche GPU vecchie di sei anni risultano completamente assorbite dai servizi cloud.

I dati trimestrali di NVIDIA

I ricavi trimestrali di NVIDIA hanno raggiunto i 68 miliardi di dollari (circa 63 miliardi di euro), con un incremento del 73 percento rispetto all'anno precedente e con 62 miliardi provenienti dal segmento data center, ormai cuore del business dell'azienda. La divisione è stata ulteriormente dettagliata: 51 miliardi attribuiti al calcolo, dominato dalle GPU, e 11 miliardi ai prodotti di rete come NVLink.

Jensen Huang, CEO di NVIDIA

Su scala annuale, i ricavi totali hanno raggiunto i 215 miliardi di dollari (circa 198 miliardi di euro), confermando un percorso di crescita costante. Resta invece assente qualsiasi contributo dalle esportazioni verso la Cina, nonostante l'allentamento delle restrizioni da parte delle autorità statunitensi. La direttrice finanziaria Colette Kress ha chiarito che piccole quantità di H200 destinate a clienti cinesi sono state approvate, ma non hanno ancora generato vendite e non esiste certezza sui futuri ingressi nel paese.

Kress ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che concorrenti cinesi come Moore Threads stanno facendo progressi, in parte grazie alle recenti quotazioni in borsa, e potrebbero modificare gli equilibri globali nel lungo periodo. Uno scenario che rientra nelle dinamiche competitive della corsa all'hardware per l'IA, in cui la Cina continua a investire in soluzioni locali per ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti.

Sul fronte delle partecipazioni, Huang ha confermato che proseguono le trattative per un accordo di investimento con OpenAI, valutato in circa 30 miliardi di dollari (circa 27 miliardi di euro). Ha citato inoltre collaborazioni in corso con Anthropic, Meta e xAI. Tuttavia, nelle comunicazioni inviate alla U.S. Securities and Exchange Commission, l'azienda ha precisato che non esiste alcuna garanzia che l'investimento in OpenAI sarà concretizzato.

Un altro punto cruciale emerso dalla chiamata riguarda la sostenibilità dei crescenti investimenti in infrastrutture da parte delle società tecnologiche. Huang ha ribadito che tali spese rappresentano la base per generare ricavi attraverso i modelli di IA. Secondo il dirigente, la capacità di calcolo si traduce direttamente in entrate poiché consente di produrre i token necessari allo sviluppo dei servizi basati sull'intelligenza artificiale. La fase attuale, ha aggiunto, segna un punto di svolta in cui il settore sta iniziando a ottenere ritorni economici tangibili da queste infrastrutture.

Le performance di NVIDIA imprimono un'accelerazione al dibattito sul futuro del calcolo per l'intelligenza artificiale, soprattutto di fronte alla corsa degli operatori all'espansione delle proprie capacità. L'andamento del mercato e le nuove partnership delineano uno scenario in cui la domanda di potenza di calcolo continuerà a essere un indicatore centrale per valutare le strategie delle principali aziende tecnologiche. Con i risultati appena pubblicati, il ruolo di NVIDIA resta determinante nell'evoluzione globale dell'IA e nelle scelte di investimento dei prossimi mesi.