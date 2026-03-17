PS4 si aggiorna e migliora alcune funzionalità, ma probabilmente l'update ha un altro scopo

Ora, Sony ha reso disponibile l'update numero 13.50, in data 17 marzo . Vediamo a cosa è servito.

I dettagli sull'aggiornamento di PlayStation 4

Come probabilmente già sospettate, l'update di PS4 non è particolarmente corposo e non ci sono grandi modifiche. Ufficialmente questo aggiornamento si occupa di "migliorare i messaggi e l'usabilità su alcuni schermi". Probabilmente, però, c'è un'altra aggiunta dietro le quinte.

Questo tipo di aggiornamento dei firmware per vecchie console serve infatti di norma anche per combattere la pirateria e ovviamente i dettagli non vengono condivisi da Sony. Non possiamo mai confermarlo, ma è credibile che anche in questo caso l'update abbia questo obiettivo.

Se ancora giocate su PS4, ricordiamo che a brevissimo termine alcuni videogiochi non saranno più accessibili sulla vecchia piattaforma.