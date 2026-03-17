PS4 si aggiorna e migliora alcune funzionalità, ma probabilmente l'update ha un altro scopo

Sony continua a non mettere da parte la propria vecchia console: PlayStation 4 diventa sempre più vecchia e oramai sempre meno giochi vengono pubblicati su di essa, ma questo non significa che la piattaforma non meriti un aggiornamento del software di sistema di tanto in tanto.
Ora, Sony ha reso disponibile l'update numero 13.50, in data 17 marzo. Vediamo a cosa è servito.
I dettagli sull'aggiornamento di PlayStation 4
Come probabilmente già sospettate, l'update di PS4 non è particolarmente corposo e non ci sono grandi modifiche. Ufficialmente questo aggiornamento si occupa di "migliorare i messaggi e l'usabilità su alcuni schermi". Probabilmente, però, c'è un'altra aggiunta dietro le quinte.
Questo tipo di aggiornamento dei firmware per vecchie console serve infatti di norma anche per combattere la pirateria e ovviamente i dettagli non vengono condivisi da Sony. Non possiamo mai confermarlo, ma è credibile che anche in questo caso l'update abbia questo obiettivo.
Se ancora giocate su PS4, ricordiamo che a brevissimo termine alcuni videogiochi non saranno più accessibili sulla vecchia piattaforma.