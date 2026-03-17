Sekiro: No Defeat si mostra con un nuovo trailer, è l'anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice

Crunchyroll ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Sekiro: No Defeat, ovvero l'anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice, il noto gioco di FromSoftware uscito nel 2019 e considerato uno dei migliori titoli del team.
Mostrato nel corso di un panel di presentazione in occasione dell'SXSW Festival ad Austin, il trailer mostra alcune nuove scene tratte dall'adattamento animato di Sekiro, che approfondisce la storia del protagonista del gioco andando a esaminarne alcuni eventi precedenti al gioco.
Diretto da Kenichi Kutsuna, l'anime è prodotto da Studio Qzil.la e non ha ancora una data di uscita ufficiale, sebbene l'uscita sia prevista nel corso di quest'anno, dunque ulteriori informazioni dovranno arrivare a breve, al riguardo.
Una nuova visione su Sekiro
Annunciato con un trailer durante la Gamescom dell'anno scorso, Sekiro: No Defeat promette di essere molto fedele al videogioco di FromSoftware, mettendo in scena una storia riguardante Wolf impegnato in una missione per salvare il proprio signore durante il periodo Sengoku in Giappone, ma avrà anche spunti nuovi.
Il regista, Kutsuna, ha riferito chiaramente di voler mantenere il massimo rispetto per l'opera originale di FromSoftware, che peraltro gode di un grande seguito presso un pubblico di appassionati particolarmente nutrito, ma vuole anche sperimentare qualcosa di nuovo.
Gli elementi inediti riguarderanno soprattutto la scelta del punto di vista, e la volontà di raccontare una storia di più ampio respiro, che consenta di inquadrare il racconto in maniera più allargata rispetto al videogioco, che risulta fondamentalmente incentrato sul punto di vista del protagonista.
Si tratta della prima volta che una proprietà intellettuale di FromSoftware viene trasportata in un altro medium video, e la sceneggiatura è stata elaborata attentamente in stretta collaborazione con il team di sviluppo.