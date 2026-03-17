Sekiro: No Defeat si mostra con un nuovo trailer, è l'anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice

Crunchyroll ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Sekiro: No Defeat, ovvero l'anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice, il noto gioco di FromSoftware uscito nel 2019 e considerato uno dei migliori titoli del team.

Mostrato nel corso di un panel di presentazione in occasione dell'SXSW Festival ad Austin, il trailer mostra alcune nuove scene tratte dall'adattamento animato di Sekiro, che approfondisce la storia del protagonista del gioco andando a esaminarne alcuni eventi precedenti al gioco.

Diretto da Kenichi Kutsuna, l'anime è prodotto da Studio Qzil.la e non ha ancora una data di uscita ufficiale, sebbene l'uscita sia prevista nel corso di quest'anno, dunque ulteriori informazioni dovranno arrivare a breve, al riguardo.