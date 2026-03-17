Papa Leone chiede ai media di mostrare l'orrore della guerra e non "trasformarla in videogioco"

Durante un incontro con i giornalisti che si è tenuto nelle ore scorse, Papa Leone XIV ha intimato ai media di mostrare l'orrore della guerra, riferendo anche di non sottostare alla propaganda che la trasforma in videogioco.
La cosa non è stata esplicitata ma sembra piuttosto chiaro il riferimento al modo in cui la Casa Bianca sta portando avanti la sua comunicazione sulla guerra in Iran, che nei giorni scorsi ha coinvolto proprio immagini tratte da videogiochi, come il montaggio video con Wii Sports e i messaggi con la grafica di Pokémon Pokopia.
Di fronte a questo modo di rappresentare l'iniziativa bellica in atto nel medio oriente, il Papa ha riferito di "mostrare il volto della guerra e raccontarlo attraverso gli occhi delle vittime, in modo da non trasformare tutto in un videogioco".
Un riferimento alla comunicazione della Casa Bianca
"Nelle circostanze drammatiche della guerra, come quelle che stiamo provando in questo periodo, l'informazione deve guardarsi dal rischio di trasformarsi in propaganda", ha riferito Leone XIV, in base a quanto riportato da Reuters.
War propaganda posted to the official White House X account
by u/Tom-Rath in Cyberpunk
L'incontro era incentrato proprio sui giornalisti, per questo c'è stata questa insistenza sul ruolo dei media e il lavoro da loro svolto nel documentare la storia e la realtà.
Risulta dunque indispensabile "verificare le notizie in modo da non diventare un megafono per il potere".
Il riferimento sembra dunque essere proprio lo stile comunicativo adottato da Trump e dalla Casa Bianca per documentare la guerra attualmente in corso, che tende quasi a ridicolizzare gli eventi paragonandoli a videogiochi, come abbiamo visto anche con le immagini tratte da Call of Duty.