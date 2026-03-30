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Bologna Game Farm è arrivato alla sesta edizione: lanciato il bando

Con l'avvio della sesta edizione di Bologna Game Farm, il percorso dell'acceleratore per lo sviluppo di videogiochi diventa biennale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/03/2026
Il logo di Bologna Game Farm

Al via la nuova edizione di Bologna Game Farm, il programma pubblico di accelerazione dedicato allo sviluppo videoludico promosso dal Comune di Bologna con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L'iniziativa, giunta al sesto anno, mantiene una forte vocazione territoriale e amplia la platea dei partecipanti: oltre a imprese e liberi professionisti, potranno candidarsi anche associazioni e singoli individui, con l'obiettivo di valorizzare in modo ancora più inclusivo il tessuto creativo locale fatto di sviluppatori, studenti e appassionati.

Il percorso

Il percorso si articolerà su due anni. La prima fase, in programma da maggio a ottobre 2026, prevede un ciclo di pre-accelerazione rivolto a un massimo di otto progetti, accompagnati nello sviluppo di una vertical slice, nella preparazione di materiali di presentazione e nella definizione di un piano economico e di una strategia di pubblicazione. Nel 2027 si aprirà invece la seconda fase, durante la quale due team selezionati proseguiranno lo sviluppo completo del proprio videogioco, ricevendo anche un contributo a fondo perduto di 15.000 euro ciascuno per supportarne la produzione e il lancio sul mercato.

Pac-Man per Bologna Game Farm
Pac-Man per Bologna Game Farm

Le attività si svolgeranno, come da tradizione, presso le Serre di ART-ER ai Giardini Margherita di Bologna, punto di riferimento per startup e innovazione sul territorio. Il programma includerà anche momenti aperti al pubblico e Open Day, pensati per condividere competenze e opportunità con l'intero ecosistema gaming regionale.

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Per candidarsi è richiesto almeno un prototipo di videogioco B2C, anche in fase iniziale. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13:00 del 29 aprile 2026. Durante il periodo di apertura del bando sono inoltre previsti webinar informativi, le cui date saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del programma.

Per il bando, andate sul sito del Comune di Bologna.

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