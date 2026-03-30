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Star Wars Zero Company: non ci si deve accontentare di giochi tattici senza trama e brutta grafica, per il team

Star Wars Zero Company è uno dei prossimi grandi giochi tattici a turni in arrivo sul mercato e sembra promettere molto, soprattutto rispetto ad altri esponenti del genere.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/03/2026
Uno storm tropper in Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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I giochi tattici hanno bisogno di elementi come una storia interessante, una buona grafica e un sistema di controllo che non ti spinga a sbattere la testa contro il muro? Secondo il creative director di Star Wars Zero Company, Greg Foertsch, assolutamente sì.

Ne ha parlato con PC Gamer, in una nuova intervista.

Cosa ha detto il creative director di Star Wars Zero Company

"Come facciamo a creare qualcosa che faccia provare un'emozione al giocatore, e non lo spinga solo a risolvere razionalmente un problema? È questo lo spazio in cui credo che il genere possa crescere," ha dichiarato Foertsch.

"Penso che sia questo l'ambito in cui possiamo innovare, ed è l'ambito in cui, lasciandomi alle spalle ciò che ho fatto in passato, ci stiamo preoccupando di creare qualcosa di superiore per il futuro. È proprio da qui che è nato Zero Company."

Star Wars Zero Company è una fusione di tre grandi opere della serie di Lucasfilm Star Wars Zero Company è una fusione di tre grandi opere della serie di Lucasfilm

"Ho un conto in sospeso con questo genere," ha affermato. "Per i fan è fin troppo facile farne un vanto, dicendo: 'Oh, la direzione artistica non conta, la grafica non conta, la storia non conta. Tutto ciò che importa è il gameplay'. Certo, il gameplay è fondamentale, ma la profondità non deve necessariamente sacrificare l'eleganza. Si possono assolutamente avere tutte queste altre componenti e, specialmente in questo genere, è doveroso che ci siano. Dopotutto, si tratta di un'esperienza in single player."

"Dovremmo avere storie migliori, una maggiore immersione, un comparto tecnico superiore... siamo qui per dirvi che si possono avere entrambe le cose, ed è proprio questo ciò che intendiamo offrire." Segnaliamo infine che Star Wars: Zero Company contiene morte permanente e relative conseguenze in stile Fire Emblem.

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