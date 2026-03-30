Il controller wireless Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è al minimo storico su Amazon

Se cerchi un nuovo controller con licenza ufficiale Xbox, il Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è su Amazon a 149,99 € invece di 199,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Preciso, personalizzabile e confortevole

Questo controller è dotato di tre moduli personalizzabili con tecnologia Hall-Effect, ed è progettato per il massimo comfort. Il modulo Fightpad a 6 pulsanti ottimizzato con microswitch Kailh presenta un posizionamento dei pulsanti migliorato. In questo modo potrai usufruire di un'impugnatura ottimale e grande precisione. Il Dolby Atmos integrato offre un suono spaziale 3D, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm. Ciò si traduce in un'esperienza di gioco ancora più immersiva e convincente, permettendoti di sentire i nemici prima ancora che ti vedano.

Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded

Con l'app gratuita Victrix Control Hub potrai anche personalizzare il controller e rimappare i pulsanti, ottimizzando le levette e perfezionando l'equalizzazione. Insomma, si tratta di un prodotto perfetto per chi ha esigenze più specifiche e vuole un controller personalizzabile. Ricordiamo che è compatibile con PC e console Xbox One e Xbox Series X/S.