I nuovi trailer di Gachiakuta: The Game mostrano Enjin, Riyo, Rudo e Zanka che combattono

L'editore, nonché studio di sviluppo Com2uS ha pubblicato una nuova serie di trailer di Gachiakuta: The Game , il gioco di ruolo d'azione ispirato all'omonimo anime. I video mostrano le tecniche di combattimento di quattro personaggi giocabili: Enjin, Riyo, Rudo e Zanka; impegnati in scontri "rapidi e dinamici che danno vita alla personalità unica di ciascun personaggio proveniente dall'anime".

I trailer

Parliamo con Rudo, il protagonista della serie, che combatte usando i suoi guanti come strumenti vitali, con cui picchia come un toro e che può usare per trasformare in strumenti vitali altri oggetti altri oggetti.

Il secondo video è dedicato a Enjin: ha un ombrello come strumento vitale e lo brandisce come un'arma da mischia, con cui può realizzare dei potenti attacchi speciali.

Abbiamo quindi Zanka, che usa il suo bastone come ginki, anche in questo caso come un'arma da corpo a corpo.

Riyo, infine, ha come strumento vitale delle enormi forbici che utilizza con grande maestria.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Gachiakuta: The Game è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam). Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Della serie anime, è stata trasmessa la prima stagione dal servizio Chruncyroll. Non è stato ancora reso noto il periodo di uscita della seconda stagione.