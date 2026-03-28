Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer dall’Anime Japan 2026

In occasione dell'Anime Japan 2026, Netmarble e il team di Netmarble Neo hanno presentato un nuovo e spettacolare trailer di Solo Leveling: Karma, offrendo un'ulteriore anteprima dell'ambizioso action GDR che racconterà una storia inedita all'interno dell'universo creato da Chugong.

Il titolo è attualmente in sviluppo e il lancio è previsto nel corso del 2026 su PC, dispositivi Android e iOS. Durante l'evento non sono stati condivisi nuovi dettagli sullo stato dei lavori né una finestra di uscita più precisa, ma il trailer ha comunque contribuito a mantenere alta l'attenzione dei fan.