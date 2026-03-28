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Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer dall’Anime Japan 2026

Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con un nuovo trailer all'Anime Japan 2026, offrendo un'anteprima dell'action GDR che esplorerà un capitolo inedito della storia di Sung Jinwoo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/03/2026
Sung Jinwoo

In occasione dell'Anime Japan 2026, Netmarble e il team di Netmarble Neo hanno presentato un nuovo e spettacolare trailer di Solo Leveling: Karma, offrendo un'ulteriore anteprima dell'ambizioso action GDR che racconterà una storia inedita all'interno dell'universo creato da Chugong.

Il titolo è attualmente in sviluppo e il lancio è previsto nel corso del 2026 su PC, dispositivi Android e iOS. Durante l'evento non sono stati condivisi nuovi dettagli sullo stato dei lavori né una finestra di uscita più precisa, ma il trailer ha comunque contribuito a mantenere alta l'attenzione dei fan.

Cos’è Solo Leveling: Karma?

Solo Leveling: Karma è un action GDR con meccaniche roguelite e visuale isometrica, che amplia l'universo narrativo dell'opera originale esplorando un capitolo mai raccontato nel manhwa o nell'anime: il misterioso vuoto di 27 anni nella vita di Sung Jinwoo in cui il protagonista si ritrova in una dimensione alternativa a combattere con entità sovrannaturali che minacciano la distruzione del mondo.

Il produttore dell'anime di Solo Leveling dà una buona notizia per il 2026 Il produttore dell'anime di Solo Leveling dà una buona notizia per il 2026

Rispetto a Solo Leveling: Arise, questa volta l'impostazione del gameplay è più simile agli action GDR alla Diablo, con visuale isometrica e la possibilità di affrontare orde di mostri all'interno di dungeon sempre più insidiosi e labirintici.

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