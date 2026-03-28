Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer dall’Anime Japan 2026

In occasione dell'Anime Japan 2026, Netmarble e il team di Netmarble Neo hanno presentato un nuovo e spettacolare trailer di Solo Leveling: Karma, offrendo un'ulteriore anteprima dell'ambizioso action GDR che racconterà una storia inedita all'interno dell'universo creato da Chugong.
Il titolo è attualmente in sviluppo e il lancio è previsto nel corso del 2026 su PC, dispositivi Android e iOS. Durante l'evento non sono stati condivisi nuovi dettagli sullo stato dei lavori né una finestra di uscita più precisa, ma il trailer ha comunque contribuito a mantenere alta l'attenzione dei fan.
Cos’è Solo Leveling: Karma?
Solo Leveling: Karma è un action GDR con meccaniche roguelite e visuale isometrica, che amplia l'universo narrativo dell'opera originale esplorando un capitolo mai raccontato nel manhwa o nell'anime: il misterioso vuoto di 27 anni nella vita di Sung Jinwoo in cui il protagonista si ritrova in una dimensione alternativa a combattere con entità sovrannaturali che minacciano la distruzione del mondo.
Rispetto a Solo Leveling: Arise, questa volta l'impostazione del gameplay è più simile agli action GDR alla Diablo, con visuale isometrica e la possibilità di affrontare orde di mostri all'interno di dungeon sempre più insidiosi e labirintici.