Il nuovo trailer di Solo Leveling: KARMA e lo spettacolare filmato d'apertura arrivano dal G-STAR 2025

L'editore Netmarble e lo studio di sviluppo Netmarble Neo hanno pubblicato il trailer del G-STAR 2025 e il filmato d'apertura per il gioco di ruolo d'azione con elementi roguelike Solo Leveling: KARMA . L'intro è stata realizzata da A-1 Pictures, lo stesso studio che cura la produzione della serie anime di Solo Leveling.

Vediamo i video

Il trailer mostra il gameplay del gioco, che avrà una visuale isometria alla Diablo, con nemici giganteschi di forza differente. Il filmato in sé è una galleria di attacchi speciali e di nemici, con la presenza anche di uno dei nemici principali.

Ora, proprio nel merito, fate attenzione, perché nei video vengono date delle anticipazioni su alcuni fatti ancora non raccontati dall'anime ufficiale (in realtà fanno parte del sequel, Solo Leveling: Ragnarok). Se seguite Solo Leveling con attenzione, saprete sicuramente di cosa si tratta, ma se non lo avete fatto, potreste voler evitare la visione. Decidete voi.

Il filmato di apertura mostra sempre la guerra dei 27 anni, che sarà raccontata dal gioco. Dentro si vedono anche alcuni nemici molto amati dagli appassionati. Guardiamolo.

Solo Leveling: KARMA sarà lanciato su PC, sistemi iOS e sistemi Android. La data di uscita non è ancora stata annunciata, quindi non è possibile dire quando. Comunque sia, non dovrebbe mancare moltissimo, vista la quantità di nuovo materiale mostrato.