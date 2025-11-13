GTA Online è gratis e non serve PS Plus o Game Pass, ma la promozione di Rockstar Games è a tempo

Probabilmente anche per questo motivo Rockstar Games ha deciso di rendere accessibile Grand Theft Auto Online tramite PS5 e Xbox Series X | S in modo gratuito fino al 17 novembre .

Si potrebbe pensare che Rockstar Games non abbia bisogno di attirare nuovi giocatori dentro GTA Online , visto il successo ottenuto, ma la compagnia non lascia niente al caso e spinge sempre per ottenere il massimo.

GTA Online è veramente gratis (ma per poco)

Precisiamo che non solo GTA Online è gratuito sulle console di attuale generazione di Microsoft e Sony, ma che non richiede alcun abbonamento, rendendo quindi l'intera esperienza a tempo completamente a costo zero.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come potete vedere nel messaggio ufficiale di Rockstar Games qui sopra, GTA Online non richiederà PlayStation Plus (su PS5) né Game Pass Essential (su Xbox Series X | S). Come detto, avete però tempo solo fino all'inizio della prossima settimana.

Ovviamente moltissimi avranno già dedicato molte ore a GTA Online, ma c'è sempre qualche giocatore che non ha ancora ceduto alla tentazione. Il basso prezzo di GTA Online (controbilanciato per Rockstar Games dal fatto che le microtransazioni permettono enormi guadagni) è un altro fattore che convincerà alcuni utenti a continuare la partita dopo la prova gratuita, sempre che siano abbonati ai servizi delle console o che siano disposti a investire su di essi.

Ricordiamo anche che GTA Online è ora incluso nel catalogo di GTA+, accessibile liberamente agli abbonati.