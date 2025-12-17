GTA 5 e Online si aggiornano per risolvere alcuni glitch di A Safehouse in the Hills

Dovrebbe trattarsi di un piccolo aggiornamento , quindi non aspettatevi troppi MB da scaricare. Non si tratta infatti di nuovi contenuti (dopotutto, quelli sono da poco arrivati), ma solo di correzioni di alcuni problemi che sono emersi dopo la precedente patch.

Rockstar Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto 5 e la sua componente online. Si tratta dell' update 1.010.001 e arriva poco dopo le novità di A Safehouse in the Hills.

Le novità dell'aggiornamento di GTA Online

Più precisamente il glitch che permetteva di entrare in "God mode" è stato disattivato. Inoltre, l'errore che permetteva di completare le consegne di marijuana anche senza portare a destinazione tutto il carico è stato corretto.

MP1st afferma inoltre che, sebbene non ci sia ancora una conferma a riguardo (le note della patch non sono disponibili al momento), questo aggiornamento di GTA 5 e GTA Online dovrebbe anche avere risolto l'exploit che permetteva di duplicare i veicoli e anche quello del potenziamento dei business. In breve, non avrete più modo di fare affari d'oro.

Se state giocando in questi giorni a GTA Online per mettere alla prova tutte le novità dell'ultimo update di contenuti, sappiate che Rockstar regala 500.000$ in GTA Online: dovete solo compiere un piccolo passaggio.