GTA Online riceve l'aggiornamento A Safehouse in the Hills con Michael De Santa di GTA 5

Rockstar Games ha pubblicato A Safehouse in the Hills, il nuovo aggiornamento maggiore di GTA Online. L'update era particolarmente atteso dai giocatori, poiché segna il ritorno di Michael De Santa, uno dei tre protagonisti di Grand Theft Auto V, insieme a tanti nuovi contenuti e missioni.
L'espansione introduce tre ville di super‑lusso sulle colline di Los Santos, complete di ogni comfort: ampi spazi esterni, interni raffinati, viste panoramiche mozzafiato e persino un assistente personale basato su intelligenza artificiale. Le proprietà di Prix Luxury Real Estate offrono vetrine per trofei, saloni eleganti e garage di design, con la possibilità di personalizzare ulteriormente gli immobili aggiungendo un'armeria, un'officina e un podio per auto.
Nuove missioni, veicoli e il Rockstar Mission Creator
Sul fronte narrativo, l'aggiornamento propone nuove missioni incentrate sul tentativo di fermare la creazione di una rete di sorveglianza di massa che minaccia il business criminale dei giocatori e di altri "onesti" imprenditori, tra cui anche Michael De Santa, che nel trailer appare invecchiato ma ancora carismatico.
Non mancano le novità per gli appassionati di motori: tra i nuovi veicoli figurano la Pfister X‑treme (Super), la Übermacht Sentinel XS4 (Sedan) e la Grotti GT750 (Sports Classic). Gli abbonati a GTA+ possono inoltre accedere in anteprima alla Vapid FMJ MK V (Super).
Infine, tra le novità spicca anche il Rockstar Mission Creator, un editor avanzato che permette ai giocatori di ideare, costruire e condividere missioni personalizzate. Lo strumento consente di creare storie, concatenare obiettivi e dare vita a nuove avventure, con cinque missioni di prova già disponibili per apprendere le meccaniche di base e sperimentare sezioni stealth o obiettivi ramificati.