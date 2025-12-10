GTA Online riceve l'aggiornamento A Safehouse in the Hills con Michael De Santa di GTA 5

Rockstar Games ha pubblicato A Safehouse in the Hills, il nuovo aggiornamento maggiore di GTA Online. L'update era particolarmente atteso dai giocatori, poiché segna il ritorno di Michael De Santa, uno dei tre protagonisti di Grand Theft Auto V, insieme a tanti nuovi contenuti e missioni.

L'espansione introduce tre ville di super‑lusso sulle colline di Los Santos, complete di ogni comfort: ampi spazi esterni, interni raffinati, viste panoramiche mozzafiato e persino un assistente personale basato su intelligenza artificiale. Le proprietà di Prix Luxury Real Estate offrono vetrine per trofei, saloni eleganti e garage di design, con la possibilità di personalizzare ulteriormente gli immobili aggiungendo un'armeria, un'officina e un podio per auto.