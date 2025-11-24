1

Il nuovo DLC di GTA Online è in realtà un test tecnico per GTA 6?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/11/2025
Due personaggi di GTA 6 in barca
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

GTA Online continua e continuerà a essere supportato da Rockstar Games nel corso del prossimo anno, nel mentre il pubblico mondiale attende l'arrivo di GTA 6. Una delle novità in arrivo che sono state brevemente mostrate dal team di sviluppo è un DLC dedicato alle ville.

Secondo i fan, questa novità è in realtà anche un test tecnico per GTA 6. Vediamo di cosa si tratta.

Le speculazioni dei fan di GTA Online

A dicembre, potremo accedere a un DLC di GTA Online focalizzato sulle ville. La parte più interessante, per i fan, è però il fatto che pare possibile entrare e uscire da un edificio senza caricamenti. Ricordiamo infatti che per ora non si può passare dalla mappa esterna a uno degli interni direttamente, ma è sempre necessario un caricamento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'impressione dei giocatori in rete è quindi che si tratti in realtà di un test per poter sfruttare la funzione in GTA 6 e, aggiungiamo, nei futuri aggiornamenti di GTA Online. Ovviamente è solo una speculazione per il momento, ma non è del tutto impossibile che Rockstar Games sfrutti il proprio gioco online per iniziare a fare dei test tecnologici e vedere quanto in là possa spingere la piattaforma online.

Il rinvio di GTA 6 potrebbe influenzare anche l'uscita di PS6 e della nuova Xbox? Il rinvio di GTA 6 potrebbe influenzare anche l'uscita di PS6 e della nuova Xbox?

I fan si chiedono però come Rockstar intenda fare in modo che più persone possano possedere la stessa villa se sono in grado di entrarvi senza problemi dall'esterno. In precedenza questo problema veniva risolto con schermate di caricamento, ma forse Rockstar ha trovato una soluzione. In ogni caso, dovremo aspettare e vedere cosa succederà. È assolutamente possibile che l'accesso diretto nella villa non sia possibile e sia stato "falsificato" solo per realizzare un trailer più cinematografico e di impatto.

Segnaliamo infine che i fan di GTA 6 pensano di sapere quando arriverà il terzo trailer, basandosi su quanto accaduto a RDR2.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo DLC di GTA Online è in realtà un test tecnico per GTA 6?