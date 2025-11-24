Su Steam i saldi del Black Friday di Activion propongono Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro in forte sconto

Partendo dalla serie di punta, Call of Duty: Black Ops 6 è attualmente disponibile a metà prezzo, 39,99 euro. Anche i capitoli precedenti sono in sconto: Modern Warfare 3 costa 34,99 euro invece di 69,99, mentre Modern Warfare 2 scende a 27,99 euro grazie a uno sconto del 60%.

Tra i tanti publisher che hanno dato il via ai saldi del Black Friday c'è anche Activision , che per l'occasione su Steam propone Call of Duty e altri titoli dei suoi franchise più celebri a prezzo ridotto. Ecco alcune delle offerte principali.

In offerta anche i Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot e Spyro

Proseguiamo con Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, ora disponibile a 29,99 euro con uno sconto del 60%. La precedente raccolta con i primi due capitoli della serie ha ricevuto una riduzione di prezzo più sostanziosa e ora potete acquistarla per 17,99 euro.

Passando a Crash Bandicoot 4: It's About Time, il gioco è in offerta a 19,99 euro con uno sconto del 55%. Sono scontate anche le raccolte rimasterizzate di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, rispettivamente a 15,99 euro e 13,99 euro. Infine, Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition è disponibile a 29,99 euro, anziché 59,99.

I saldi di Activision resteranno attivi fino al 3 dicembre. Qui potrete raggiungere la pagina dedicata di Steam e sfogliare l'intero catalogo delle offerte proposte dall'editore.