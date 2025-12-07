Gabriel Knight 4 è un progetto già avviato dall'autrice Jane Jensen, che spera di poterlo pubblicare

Jane Jensen, scrittrice e sceneggiatrice anche di videogiochi, ha riferito alcuni dettagli sul suo progetto per Gabriel Knight 4, che a quanto pare è in corso da tempo e che l'autrice vorrebbe riuscire a concludere, ma che non ha ancora trovato il modo di completare.
Jensen è l'autrice della serie di avventure grafiche Gabriel Knight a partire dal primo capitolo, Gabriel Knight: Sins of the Father, di cui è stato celebrato un paio di anni fa il trentesimo anniversario, ed evidentemente avrebbe intenzione di portare avanti il franchise in futuro.
Il progetto si chiama Gabriel Knight 4: Five Hearts e sembrerebbe portare alcune novità alle caratteristiche classiche della serie, come dimostrano anche alcuni concept art diffusi online.
Le caratteristiche di Gabriel Knight 4
La proprietà intellettuale di Gabriel Knight è attualmente nelle mani di Microsoft, facendo parte dell'ampia riserva di franchise nel catalogo di Activision Blizzard, ma sembra che la compagnia per il momento non abbia dimostrato interesse nel progetto presentato da Jensen, nonostante questa abbia sottoposto più volte la propri idea al vaglio.
In base a quanto riferito da Jensen nel nuovo episodio del podcast Matt Chat, Gabriel Knight 4 dovrebbe essere ambientato a Salisburgo, con il protagonista impegnato a indagare su un caso che riguarda una serie di omicidi perpetrati da un serial killer che, a quanto pare, rimuove il cuore delle proprie vittime.
La questione avrebbe anche implicazioni metaforiche perché il protagonista stesso si ritroverebbe ad avere il cuore spezzato per alcune motivazioni non meglio approfondite.
Il gioco dovrebbe proporre due strade, una più fredda e distaccata e una invece in cui il protagonista si ritrova a empatizzare con "gli spiriti" che incontra nel proprio percorso.
La grafica dovrebbe essere in 2D, con Jensen alla ricerca di un designer più giovane che possa aiutarla a sviluppare al meglio la visione dal punto di vista estetico. A questo punto, attendiamo di vedere se il progetto potrà mai tradursi in realtà.