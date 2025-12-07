Gabriel Knight 4 è un progetto già avviato dall'autrice Jane Jensen, che spera di poterlo pubblicare

Jane Jensen, scrittrice e sceneggiatrice anche di videogiochi, ha riferito alcuni dettagli sul suo progetto per Gabriel Knight 4, che a quanto pare è in corso da tempo e che l'autrice vorrebbe riuscire a concludere, ma che non ha ancora trovato il modo di completare.

Jensen è l'autrice della serie di avventure grafiche Gabriel Knight a partire dal primo capitolo, Gabriel Knight: Sins of the Father, di cui è stato celebrato un paio di anni fa il trentesimo anniversario, ed evidentemente avrebbe intenzione di portare avanti il franchise in futuro.

Il progetto si chiama Gabriel Knight 4: Five Hearts e sembrerebbe portare alcune novità alle caratteristiche classiche della serie, come dimostrano anche alcuni concept art diffusi online.