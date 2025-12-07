Netflix starebbe per perdere un altro team: Spry Fox sembra intenzionato a tornare indipendente

Non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale al riguardo, ma i fondatori dello studio David Edery e Daniel Cook, pare abbiano dato conferma dell'intenzione di Spry Fox di staccarsi da Netflix in un'intervista pubblicata da Game File, la testata del giornalista Stephen Totilo.

Sembra che Netflix sia destinata a perdere un altro team interno, con Spry Fox che pare destinato a tornare indipendente , pur continuando a collaborare con la compagnia di streaming video, sebbene non siano ancora noti i termini degli accordi.

Ridimensionamento? Non proprio

Spry Fox è un piccolo team che finora ha lavorato a titoli molto particolari, dedicato soprattutto al mercato mobile: si ricorda in particolare Triple Town e Road Not Taken, con un buon successo raggiunto successivamente da Cozy Grove, una simulazione di vita in stile Animal Crossing.

Nel 2022, il team è entrato ufficialmente a far parte di Netflix nel periodo di espansione della compagnia nell'ambito videoludico, che poi però ha portato a una successiva contrazione in questo segmento, almeno fino a qualche tempo fa.

In questi giorni è emersa la notizia dell'acquisizione, da parte di Netflix, di Warner Bros, cosa che porterebbe all'interno della piattaforma, con un'operazione colossale da circa 80 miliardi di dollari che comprenderebbe anche la divisione WB Games.

Questo ovviamente modificherebbe l'assetto di Netflix anche nell'ambito dei videogiochi, nonostante la chiusura di Boss Fight Entertaniment, di Team Blue e, a quanto pare, anche il distacco di Spry Fox.