FIFA e Netflix lanceranno un nuovo gioco di calcio in tempo per la FIFA World Cup 2026

FIFA e Netflix lanceranno un nuovo gioco di calcio che sarà disponibile in concomitanza con la FIFA World Cup 2026, esclusivamente per gli abbonati alla piattaforma streaming. Sviluppato da Delphi Interactive, il progetto non ha ancora un nome ufficiale ma verrà presentato nel corso del prossimo anno.
"La FIFA World Cup sarà l'evento culturale del 2026 e ora i fan potranno celebrare la loro passione portando il gioco direttamente nei propri salotti", ha dichiarato Alain Tascan, presidente della divisione Games di Netflix. "Vogliamo riportare il calcio alle sue origini, con qualcosa a cui tutti possano giocare, semplicemente con il tocco di un pulsante."
"Il calcio è lo sport più apprezzato al mondo. Da fan di FIFA da sempre, siamo onorati di contribuire a inaugurare la nuova, audace generazione di questo iconico franchise", hanno detto invece Casper Daugaard e Andy Kleinman, rispettivamente CEO e presidente di Delphi Interactive. "La nostra missione è semplice: rendere FIFA il gioco di calcio più divertente, accessibile e globale mai creato."
"Insieme a FIFA e Netflix Games, Delphi sta creando un gioco all'altezza dello sport più amato al mondo: un titolo che chiunque, ovunque, potrà sperimentare sentendo subito la magia del calcio."
Un mobile game da giocare anche sul televisore?
Lo scorso anno Gianni Infantino ha svelato che c'era un nuovo FIFA in sviluppo, e immaginiamo si riferisse appunto al progetto realizzato insieme a Netflix. "FIFA è molto entusiasta di collaborare con Netflix Games e Delphi Interactive in vista della FIFA World Cup 2026", ha dichiarato il presidente dell'associazione.
"Questa importante collaborazione rappresenta una pietra miliare nell'impegno di FIFA verso l'innovazione nel settore dei videogame sul calcio, con l'obiettivo di raggiungere miliardi di appassionati di tutte le età in tutto il mondo e ridefinire il concetto stesso di giochi di simulazione."
"Il gioco segna l'inizio di una nuova era per il calcio digitale. Sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix e rappresenta un passo molto importante per FIFA", ha concluso Infantino.