FIFA e Netflix lanceranno un nuovo gioco di calcio in tempo per la FIFA World Cup 2026

FIFA e Netflix lanceranno un nuovo gioco di calcio che sarà disponibile in concomitanza con la FIFA World Cup 2026, esclusivamente per gli abbonati alla piattaforma streaming. Sviluppato da Delphi Interactive, il progetto non ha ancora un nome ufficiale ma verrà presentato nel corso del prossimo anno.

"La FIFA World Cup sarà l'evento culturale del 2026 e ora i fan potranno celebrare la loro passione portando il gioco direttamente nei propri salotti", ha dichiarato Alain Tascan, presidente della divisione Games di Netflix. "Vogliamo riportare il calcio alle sue origini, con qualcosa a cui tutti possano giocare, semplicemente con il tocco di un pulsante."

"Il calcio è lo sport più apprezzato al mondo. Da fan di FIFA da sempre, siamo onorati di contribuire a inaugurare la nuova, audace generazione di questo iconico franchise", hanno detto invece Casper Daugaard e Andy Kleinman, rispettivamente CEO e presidente di Delphi Interactive. "La nostra missione è semplice: rendere FIFA il gioco di calcio più divertente, accessibile e globale mai creato."

"Insieme a FIFA e Netflix Games, Delphi sta creando un gioco all'altezza dello sport più amato al mondo: un titolo che chiunque, ovunque, potrà sperimentare sentendo subito la magia del calcio."