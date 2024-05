Gianni Infantino ha svelato che c'è un nuovo FIFA in sviluppo

Come saprete, Electronic Arts ha sviluppato titoli ufficiali FIFA per trent'anni, finendo per eliminare quasi tutti i concorrenti maggiori dal mercato. Attualmente ha cambiato nome alla serie, ribattezzandola EA Sports FC, con il marchio FIFA che è rimasto nel frattempo vacante per via del costo eccessivo dei diritti.

Possiamo dare come ufficiale lo sviluppo di un nuovo gioco di calcio con licenza ufficiale FIFA . Il motivo? Lo ha svelato Gianni Infantino, il presidente di FIFA . Quale fonte più autorevole? Stando alle sue parole, l'organizzazione che dirige sta lavorando con dei nuovi partner per sviluppare un nuovo "e-game" che vanterà il marchio FIFA, perso da Electronic Arts nel 2022.

Parole eloquenti

Le parole di Infantino in merito sono chiare e nette, anche un po' troppo: "Svilupperemo un nuovo e-game, perché quando vogliono giocare un simulatore di calcio, giocano a FIFA. Non può essere chiamato in altro modo. Stiamo sviluppando con dei nuovi partner, un nuovo gioco, che, ovviamente, come tutto ciò che facciamo, sarà il migliore. Quindi preparatevi al nuovo e-game di FIFA."

Immaginiamo che per "e-game" Infantino intenda "gioco elettronico". Purtroppo non sono stati fatti nomi, quindi non sappiamo chi siano questi partner. Detto questo, da qualche mese di parla di un gioco di calcio con licenza ufficiale FIFA sviluppato da 2K Games. I conti tornano, anche perché è difficile trovare altre realtà con un catalogo di titoli sportivi già affermati che possano rivaleggiare con le corazzate di Electronic Arts e Konami. Comunque sia non ci sono conferme ufficiali in merito, quindi aspettiamo di saperne di più in futuro.