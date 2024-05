FIFA 2K25 in arrivo quest'anno da 2K Games, secondo un rivenditore

FIFA 2K25 è praticamente pronto e arriverà quest'anno, prodotto naturalmente da 2K Games: è ciò che ha riportato, in maniera estremamente convinta, un rivenditore ghanese che però non ha citato alcuna fonte per il rumor in questione.

"2K si è assicurata la licenza ufficiale per creare il prossimo videogioco FIFA", ha scritto il retailer. "La collaborazione è stata confermata, dunque 2K si occuperà di sviluppare la nuova serie di giochi di calcio. Il lancio di FIFA 2K25 è previsto per quest'anno, giusto in tempo per la Coppa del Mondo 2026."

La sensazione è che il post non sia stato scritto sulla base di nuove informazioni, bensì degli ultimi rumor relativi a FIFA e 2K Games. Non si capisce inoltre il riferimento ai mondiali, che si svolgeranno appunto nel corso del 2026.