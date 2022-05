FIFA cambia nome, è ufficiale: diventerà EA Sports FC dal 2023

FIFA cambia nome, ora è ufficiale: il calcistico prodotto da Electronic Arts si chiamerà EA Sports FC a partire dall'episodio in uscita nel corso del 2023. Entro la fine di quest'anno arriverà invece FIFA 23, l'ultima edizione con il titolo classico.

Suggerito lo scorso ottobre da un brevetto, il nuovo nome di FIFA segnerà nei fatti una ripartenza per il brand che auspichiamo si spingerà ben oltre le apparenze e gli aspetti promozionali della produzione, introducendo anche concrete novità in termini di struttura e gameplay.

"Il prossimo anno EA Sports FC diventerà il futuro del calcio di EA Sports", ha scritto Cam Weber, executive vice-president del brand. "Insieme ai nostri oltre trecento partner, siamo pronti a portare l'esperienza calcistica globale verso nuovi livelli per gli appassionati di tutto il mondo."

"Tutto ciò che amate dei nostri giochi sarà parte di EA Sports FC: le stesse grandi esperienze, modalità, leghe, tornei, club e giocatori saranno presenti. Ultimate Team, Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno presenti."

"Il nostro portfolio con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e 30 leghe, su cui abbiamo continuato a investire per decenni, sarà presente. Ciò include le partnership esclusive con la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS e altre ancora in arrivo."

"Questa nuova piattaforma indipendente segnerà una nuova opportunità per innovare, creare ed evolversi. Si tratta di ben più di un cambio di nome: come EA Sports, ci impegneremo per essere sicuri che EA Sports FC rappresenti il rinnovamento."

"Siamo impegnati a reinvestire in modo significativo nello sport e siamo entusiasti di lavorare con un numero ampio e crescente di partner per sviluppare nuove autentiche esperienze che portino gioia, inclusività ed immersività ad una comunità di fan globale. Non vedo l'ora di condividere maggiori dettagli su questi piani nei prossimi mesi."

"EA SPORTS FC ci consentirà di realizzare questo futuro e molto altro ancora... ma non prima di aver sviluppato e distribuito il nostro gioco più ambizioso di sempre con il nostro attuale naming right partner, FIFA, per un ulteriore anno."

"Ci impegniamo a garantire che il prossimo FIFA sia il migliore di sempre, con più funzionalità, modalità di gioco, contenuti Coppa del Mondo, club, campionati, competizioni e giocatori rispetto a qualsiasi altro titolo FIFA precedente."

"Siamo incredibilmente entusiasti di costruire il futuro del calcio globale con tutti voi e saremo felici di condividere maggiori informazioni su EA SPORTS FC nel corso dell'Estate 2023."

"Il futuro di questo sport è grandioso e luminoso, e la comunità di appassionati di calcio si sta espandendo in ogni angolo del mondo. Il calcio globale è stato parte di EA SPORTS da quasi trent'anni - ed oggi, ci stiamo assicurando che lo continui ad essere anche per i decenni a venire."

"Esistiamo per creare la futura comunità di appassionati di calcio: che sia virtuale o reale, digitale o fisico, è tutto calcio. Grazie per il vostro continuo supporto."