FIFA diventerà EA Sports FC? Un brevetto suggerisce il nuovo nome della serie

FIFA potrebbe diventare in futuro EA Sports FC: stando a un brevetto depositato da Electronic Arts, c'è la possibilità che sia questo il nuovo nome della celebre serie calcistica.

Come riportato alcuni giorni fa, FIFA potrebbe cambiare nome come accaduto a PES: il publisher ha aperto a tale ipotesi in quanto sta ridiscutendo i termini con FIFA per lo sfruttamento di nome e marchio.

Dunque magari si tratta di una soluzione d'emergenza laddove Electronic Arts non dovesse trovare un accordo con l'organizzazione sportiva, soluzione che dunque potrebbe anche non essere messa in campo. O forse c'è proprio la volontà di cambiare.

Ad ogni modo, il trademark di EA Sports FC è stato depositato presso l'Intellectual Property Office del Regno Unito e l'European Union Intellectual Property Office europeo rispettaviamente il 1 e il 4 ottobre.

"Mentre guardiamo avanti, stiamo anche riflettendo sull'idea di cambiare il nome dei nostri giochi di calcio", ha dichiarato alcuni giorni fa Cam Weber, executive vice-president e GM di EA Sports, in una lettera ai fan del franchise.

"Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con FIFA, che sono separati rispetto a qualsiasi altra partnership nel mondo del calcio."