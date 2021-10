FIFA, cambio di nome per la serie come accaduto a PES? EA ci pensa

FIFA potrebbe effettuare un cambio di nome in futuro, come accaduto a PES quest'anno: EA sta riflettendo sulla questione, come rivela un comunicato stampa.

Disponibile dal 1 ottobre su PC, console e Stadia, FIFA 22 può già contare su 9,1 milioni di giocatori, 7,6 milioni di squadre create in FIFA Ultimate Team e 460 milioni di partite giocate, ha rivelato Electronic Arts.

"Sebbene siamo ancora all'inizio del nostro viaggio con la nuova edizione di FIFA, siamo anche concentrati sulla direzione che prenderemo in futuro", si legge nel comunicato.

"Siamo qui per creare le migliori esperienze possibili per gli appassionti di calcio. Per farlo cominciamo dall'ascoltare gli utenti", continua la lettera scritta da Cam Weber, executive vice-president e GM di EA Sports.

"Gli sentiamo continuamente dire che le cose più importanti sono la crescita della community globale, lo sviluppo di esperienze di calcio innovative sulle nuove piattaforme, un impegno a ogni livello dello sport che parte dalle basi, una maggiore enfasi sul calcio femminile."

Weber ha quindi sottolineato gli straordinari numeri relativi alla licenza ufficiale di FIFA, con i suoi oltre 17.000 atleti, più di 700 squadre, 100 stadi e oltre 30 leghe sparse per il mondo, nonché le celebri competizioni riprodotte nel gioco.

"Mentre guardiamo avanti, stiamo anche riflettendo sull'idea di cambiare il nome dei nostri giochi di calcio. Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con FIFA, che sono separati rispetto a qualsiasi altra partnership nel mondo del calcio."

Insomma, esiste la possibilità che anche FIFA cambi nome, come accaduto a PES che a partire da quest'anno è diventato eFootball 2022. L'analista Daniel Ahmad ha suggerito eA Football, ma era solo una simpatica battuta.

"La nostra priorità è assicurarci di poter continuare a offrirvi le più grandi esperienze interattive di calcio al mondo", conclude Weber. "Grazie ancora per il supporto e per il feedback per l'edizione di quest'anno, non vediamo l'ora di creare il futuro del calcio insieme a voi."