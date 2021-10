FIFA 22, lancio da record con oltre 9 milioni di giocatori e altri numeri imponenti

FIFA 22 è stato protagonista di un lancio da record, a quanto pare, con oltre 9 milioni di giocatori che hanno già preso parte al gioco a certificare il successo della nuova simulazione di calcio da parte di EA Sports, che ha inviato un comunicato per mettere in evidenza anche gli altri numeri impressionanti che hanno caratterizzato il gioco.

"Sono state due settimane emozionanti per EA SPORTS, dato che abbiamo lanciato ufficialmente FIFA 22", riferisce Cam Weber di EA Sports, "Siamo molto orgogliosi del gioco di quest'anno, e amiamo vedere l'eccitazione dei giocatori di tutto il mondo mentre entrano nell'esperienza".

Dal lancio, avvenuto il 26 settembre 2021, sono stati rilevati 9,1 milioni di giocatori all'interno del gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate. "Continueremo a offrire esperienze incredibili per tutta la stagione", ha riferito Weber, "ma prima - un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria comunità di appassionati di calcio".

Gli sviluppatori comunicano di essere solo all'inizio del nuovo viaggio, visto che il supporto per FIFA 22 continuerà per tutta la stagione calcistica e oltre, ma hanno comunque voluto mettere in chiaro che l'intenzione è di mantenere la massima attenzione sui feedback dei giocatori, monitorando sempre la community e le richieste di questa.

Attraverso anni di costruzione del nostro franchising globale, sappiamo anche che l'autenticità è essenziale per l'esperienza. Ecco perché concentriamo così tante energie sulla forza collettiva di oltre 300 partner con licenza individuale che ci danno accesso a più di 17.000 atleti di oltre 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Investiamo continuamente nelle partnership e nelle licenze che sono più significative per i giocatori, e grazie a questo, il nostro gioco è l'unico posto dove si può autenticamente giocare nell'iconica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, e LaLiga Santander, tra molte altre. L'ampiezza delle nostre partnership e il nostro ecosistema di contenuti su licenza ci permetteranno di continuare a portare autenticità senza pari nei nostri giochi di calcio EA SPORTS, ora e per molti anni a venire.

In quest'ottica rientra anche l'idea di un possibile cambiamento del nome per la serie FIFA, per dare un'idea di maggiore globalità ed espandere il concetto di calcio da parte di EA Sports al di fuori della strada tracciata in passato. Nel frattempo, abbiamo visto che il Title Update 1 è disponibile per FIFA 22 in queste ore.