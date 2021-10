Glaylancer torna sulle console moderne, direttamente dal Sega Mega Drive

Glaylancer, lo sparatutto classico, tornerà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch con una versione adattata ai nuovi hardware ma comunque fedele all'originale, che uscì nel lontano 1992 su Sega Mega Drive, come possibile vedere dal trailer di presentazione.

Pubblicato da Ratailaika Games, in collaborazione con Masaya Games e Shinyuden, Glaylancer è uno sparatutto 2D classico a scorrimento laterale e ambientazione fantascientifica, che trae ispirazione dalle mitiche serie anime e soprattutto dalla leggendaria tradizione del genere negli anni 90, in particolare sulla console Sega.

L'originale Glaylancer uscì nel 1992 su Sega Mega Drive ma non arrivò ufficialmente al di fuori del Giappone, con l'unica uscita occidentale che si ebbe solo nel 2008 grazie alla versione per la Virtual Console di Wii, dunque questa riedizione ha un carattere storico importante per i cultori del genere.

La nuova versione mantiene intatto il gioco originale con alcuni miglioramenti applicati al sistema di controllo, nuove opzioni anche per l'accessibilità, e un adattamento generale della grafica per i display moderni in alta definizione, pur mantenendo comunque tutte le caratteristiche classiche in termini di gameplay e gloriosa grafica in bitmap.

La data di uscita è fissata per il 15 ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, al prezzo di 5,99 euro in Europa.