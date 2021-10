FIFA 22: il trailer di lancio è ultratecnologico

Vediamo il trailer di lancio di FIFA 22, che si presenta come uno spettacolo iper tecnologico pieno di calciatori veri e virtuali. In effetti il filmato è più giocato sul suscitare emozioni che sul mostrare in azione il nuovo capitolo della serie. Poco male, visto che tanto gli appassionati di calcio lo compreranno a prescindere. Comunque sia è un bel vedere.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di FIFA 22, in cui abbiamo scritto:

FIFA 22 arriva sul mercato con una formula sostanzialmente invariata rispetto agli scorsi anni. EA Sports ha lavorato per migliorare il gioco in ogni suo aspetto, mantenendone intatto, ovviamente, il DNA. Quindi grande attenzione a FUT e un marcato accento sulla fase offensiva e la spettacolarizzazione dello sport, con le difese e i centrocampo a fare da spettatori non paganti. Il tutto è messo nelle mani dei giocatori che, se abbastanza bravi, saranno in grado di raggiungere la porta con facilità, con manovre ariose e dribbling eleganti. Gli altri dovranno adattarsi o rifugiarsi nelle tante modalità single player dove, grazie alle slide e una buona intelligenza artificiale, potranno plasmare il gioco a loro immagine e somiglianza. Si tratta, quindi, di un pacchetto solido e completo, forse il più solido e completo sul mercato, che si poggia su di un gameplay che si è evoluto, ma che è ben riconoscibile e riconosciuto, nel bene e nel male.

Per il resto vi ricordiamo che FIFA 22 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Nintendo Switch e Stadia.