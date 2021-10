Project Zero: Maiden of Black Water, un trailer dal TGS 2021

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer di Project Zero: Maiden of Black Water in occasione del Tokyo Game Shos 2021. Il video ha come titolo True Account - The Truth About Mt. Hikami e mostra diverse sequenze di gioco, nonché alcuni dei sistemi di cui godranno i giocatori. Non guardatelo se non volete avere anticipazioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

La storia

Il Mt. Hikami un tempo era venerato come un luogo spirituale.

Ospitava una religione unica basata su credenze e costumi che ruotavano attorno all'adorazione dell'acqua come divinità e si dice che sia stato teatro di molti avvenimenti raccapriccianti e fenomeni misteriosi.

Questa storia misteriosa e intricata segue tre protagonisti, Yuri Kozukata, Miu Hinasaki e Ren Hojo, nella loro esplorazione del minaccioso Mt. Hikami, un luogo in cui molti sono venuti a morire, e dei segreti che nasconde.

Il gioco

I giocatori usano la Camera Obscura, una speciale fotocamera in grado di respingere i fantasmi vendicativi e sigillare i loro poteri, per esplorare il Mt. Hikami e studiare i numerosi avvenimenti che vi si sono verificati in passato.

La storia è divisa in missioni separate, ciascuna delle quali è guidata da un nuovo protagonista. Oltre a sigillare gli spiriti maligni che ti attaccano, la Camera Obscura può essere utilizzata per rivelare altre cose non visibili a occhio umano e sarà d'aiuto nel recupero degli oggetti smarriti.