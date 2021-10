eFootball 2022: i volti di Messi e Ronaldo diventano meme su Twitter

A poco più di 24 ore dal lancio eFootball 2022 è diventato virale in rete, ma più per via dei numerosi meme legati ai problemi dei volti dei calciatori, come Cristiano Ronaldo e Messi, che per le qualità messe in campo dal nuovo titolo calcistico di Konami.

eFootball 2022 da ieri è disponibile per PC, console e dispositivi mobile, dando modo agli appassionati di calcio di provare con mano finalmente il successore spirituale di PES. A quanto pare però il gioco non è molto apprezzato, con molti che lamentano una grafica non all'altezza, problemi alle animazioni e all'intelligenza artificiale, nonché una quantità troppo scarsa di contenuti e modalità di gioco, il che ha portato il gioco a ricevere una valanga di valutazioni negative su Steam. E anche noi di Multiplayer.it non siano rimasti soddisfatti, come potrete leggere nell'articolo dedicato a eFootball 2022 che abbiamo pubblicato poche ore fa.

Un altro problema sono i volti di alcuni giocatori e le involontarie smorfie assurde che assumono di tanto in tanto, che tuttavia in questo caso hanno generato anche tanta ironia nella community, con una valanga di meme, specialmente dedicati a Cristiano Ronaldo e Messi, che sono apparsi su Twitter nelle ultime ore. Ecco alcuni esempi:

Non solo i volti, ma anche alcuni "blackout" nell'intelligenza artificiale sono spassosissimi da vedere (ovviamente un po' meno per li vive in "prima persona"):