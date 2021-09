eFootball 2022 accolto malissimo su Steam, utenti furiosi con il nuovo PES

eFootball 2022 è uscito oggi e già si raccolgono feedback decisamente negativi, soprattutto per quanto riguarda la versione PC su Steam, dove il gioco è caratterizzato al momento da una media di valutazioni "estremamente negativa", con gli utenti che sembrano decisamente furiosi sul trattamento riservato al nuovo PES.

eFootball è disponibile da oggi come free-to-play, ovvero si tratta di un gioco fondamentalmente gratis, visto che per il nuovo capitolo Konami ha scelto un cambio di rotta fondamentale per quanto riguarda il modello di business, incentrato sugli acquisti in-game.

Si tratta anche del primo capitolo su Unreal Engine invece del precedente Fox Engine, cosa che ha determinato una rivoluzione anche tecnologica nello sviluppo. Per molti motivi, dunque, eFootball 2022 rappresenta un nuovo inizio storico per la serie, portandosi dietro anche alcuni inevitabili problemi tecnici.

Bisogna anche considerare che si tratta di una versione non ancora definitiva, visto che l'idea di Konami è di continuare ad evolvere e migliorare la base di eFootball 2022 in maniera costante, con un primo aggiornamento sostanzioso già previsto per questo autunno che porterà ulteriori modalità e contenuti.

Tuttavia, questo non ha ovviamente fermato le prime recensioni degli utenti su Steam, dalle quali sembra emergere un vero e proprio disastro: su quasi 4000 recensioni degli utenti, solo il 9% sono positive, per una valutazione media "estremamente negativa" da parte dei giocatori.

In molti lamentano una grafica non all'altezza di un gioco attuale, problemi alle animazioni e all'intelligenza artificiale e una quantità troppo scarsa di contenuti e modalità di gioco.

Per molti si tratterebbe sostanzialmente ancora di una "demo", dunque l'evoluzione andrà valutata in seguito e la quantità di contenuti dovrebbe migliorare già nei prossimi mesi. Più preoccupanti sono forse i commenti tecnici che vedono eFootball 2022 come una sorta di involuzione anche rispetto a PES 2021, in termini di disposizione e movimenti dei giocatori, fisica della palla e intelligenza artificiale, oltre ad altri strani inconvenienti come l'impossibilità di aumentare la risoluzione sopra i 1080p.

Per il momento, potete leggere il nostro nuovo provato di eFootball 2022 per delle prime impressioni sulla versione attualmente distribuita sul mercato, in attesa di una valutazione più completa.