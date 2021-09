eFootball 2022 è disponibile gratis da oggi: link per il download

eFootball 2022 è ufficialmente disponibile da oggi come nuovo capitolo gratis della celebre serie calcistica di Konami, che ha abbracciato la nuova forma di gioco free-to-play e dunque scaricabile liberamente da tutti come base, salvo la presenza di eventuali acquisti in-app, vediamo dunque i link per il download.

Il gioco è disponibile da oggi, 30 settembre 2021, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ecco i link per scaricare liberamente il nuovo capitolo della serie: