God of War è il miglior videogioco di sempre per i lettori di IGN: la testata americana ha concluso il curioso contest a eliminazione diretta e il titolo di Santa Monica Studio è riuscito a spuntarla contro tutti, incluso GTA 5.

A poche ore dalle dichiarazioni di Christopher Judge sull'incredibile correttezza del team di sviluppo, che ha rinviato God of War: Ragnarok per via delle condizioni del doppiatore di Kratos pur senza pubblicizzare la cosa, il premio appare forse meno sconvolgente di quanto non sia davvero.

È infatti inevitabile che le votazioni siano state fortemente influenzate dai videogiocatori appartenenti alle nuove generazioni, che non hanno vissuto il periodo dei grandi capolavori del passato e dunque non ne conoscono il valore storico.

Allo stesso modo, tuttavia, fa piacere che a ricevere l'importante riconoscimento sia stata la reinterpretazione in chiave narrativa di God of War (ecco la nostra recensione) piuttosto che uno dei vari titoli multiplayer competitivi che vanno tanto di moda fra i più giovani da qualche anno a questa parte.

Fortemente e coraggiosamente diverso dagli episodi precedenti, il titolo diretto da Cory Barlog è stato capace di portare sullo schermo una storia interessante e appassionante, con protagonisti sfaccettati e complessi a dispetto della loro natura divina.