Offerte Amazon: Amazfit Smartwatch GTS Waterproof al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Amazfit Smartwatch GTS Waterproof al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Lo sconto segnalato è di circa 55€.

Offerta Amazon Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 M... € 129,99 € 74,9 Vedi

Offerta

L'Amazfit Smartwatch GTS Waterproof è disponibile a questo prezzo in colorazione nera, rossa o grigia. Il prezzo attuale è il più basso apparso su Amazon. Il prezzo medio per questo prodotto è di circa 99€, con alcune offerte lampo che lo portavano per poche ore tra gli 80€ e gli 85€. Da alcuni giorni è però disponibile a 74.90€: basandoci sui periodi di offerta precedenti, supponiamo che questa offerta non durerà ancora troppi giorni, quindi è una buona occasione per acquistarlo prima che torni a prezzo pieno.

Passando ai dettagli tecnici, l'Amazfit Smartwatch GTS Waterproof propone molteplici funzioni come Activity Tracker, Cardiofrequenzimetro, 12 Modalità Sportive, GPS Condiviso, Misuratore Stress, Messaggi APP, Monitoraggio del Sonno e Sveglia, Avvisi di Sedentarietà, Guida alla Respirazione, Sensore Polso. Il display è da 1,65 pollici con uno schermo AMOLED 326 PPI e la capacità della batteria è di 210 mAh (con durata fino a 14 giorni). Il device ha una resistenza all'acqua da 5 ATM, rendendo perfetto per il nuoto (50 metri di profondità). La confezione include lo smartwatch, un cavo di ricarica e la guida utente.

Amazfit Smartwatch GTS Waterproof

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.