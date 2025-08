Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Caratteristiche dei Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra

Questi dispositivi sfruttano tutta la potenza di Galaxy AI per esprimere la vostra creatività, dalla S Pen alla fotocamera Cam Deco. Troviamo inoltre un display Dynamic AMOLED 2x con tecnologia anti-riflesso e Vision Booster, oltre a un sistema di raffreddamento Vapor Chamber che consente di giocare e fare più cose contemporaneamente, grazie anche alla batteria con ricarica SuperFast.

Galaxy Tab S10+

I display sono rispettivamente da 14,6 pollici per la versione Ultra e 12,4 pollici per il modello S10+, entrambi con risoluzioni superiori a WQXGA+ (2960x1848 per S10 Ultra e 2800x1752 per S10+), con frequenze di aggiornamento adattive che vanno dai 60Hz ai 120Hz. Infine, entrambi i modelli sono equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 9300+.