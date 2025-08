Crime Boss: Rockay City per Xbox Series X è in offerta su Amazon

Crime Boss: Rockay City per Xbox Series X è acquistabile su Amazon a 20,99€, con spedizione gratuita e resi senza costi. Un titolo action cooperativo ambientato in una città fittizia ispirata agli anni '90, dove potere e violenza vanno di pari passo. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Rockay City non è solo un omaggio visivo agli anni '90, ma anche un parco giochi criminale dove dovrete scalare la gerarchia mafiosa, reclutando volti noti come Michael Madsen, Chuck Norris e Danny Trejo. Nei panni di Travis Baker, vi ritroverete a costruire il vostro impero tra rapine, rivalità e giochi di potere.