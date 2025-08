Perché Grounded 2 è in accesso anticipato? Per quanto lo sarà? Ce lo racconta Obsidian

Le origini

Qualcuno di voi c'era e sa come da una software house specializzata in giochi di ruolo è nato un progetto come Grounded?

Marcus Morgan: All'origine c'è questo piccolo gruppo di persone in ufficio che si sta confrontando sui prossimi giochi da sviluppare. Avevano appena finito di lavorare su Pillars of Eternity 2: Deadfire. Tra questi c'erano persone come Adam Brenneke e Bobby Null - e forse altri, ma sicuramente loro due - e stavano discutendo su delle nuove idee che avevano entrambi. Erano molto interessati al genere survival, che in quel periodo, tra il 2018 e il 2019, stava prendendo piede. Continuando a fare brainstorming hanno infine buttato giù un tabellone con 20 o 30 idee di possibili ambientazioni. Alla fine hanno scelto questa ispirata a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, un film molto famoso degli anni '90, e si sono chiesti: "Potremmo farci un gioco?". Ne hanno parlato con i dirigenti di Obsidian e hanno ricevuto il via libera per lavorarci ulteriormente sopra. Quell'idea si è poi trasformata naturalmente in Grounded.

Il mondo di gioco di Grounded 2 sarà molto più grande di quello del primo

Da dove nasce l'idea di far debuttare il primo Grounded in accesso anticipato, soprattutto su console?

Chris Parker: Il team, in particolare Adam e gli altri, avevano già fatto esperienza con Kickstarter per Pillars of Eternity 1 e 2, si erano trovati molto bene con il feedback costante della community. Guardando anche come altri giochi stavano usando l'Early Access, alla fine si sono convinti. La cosa buffa è che all'epoca Xbox non aveva nemmeno un programma di Game Preview. Non esisteva l'Early Access su Xbox, soprattutto per i titoli prime parti, ovvero quelli pubblicati direttamente da Microsoft. Grounded è stato il primo gioco first-party in accesso anticipato di Microsoft. Forse uno o due giochi avevano provato il Game Preview prima, ma Grounded è stato sicuramente il primo nel programma Game Pass. È stato un apripista anche da quel punto di vista.