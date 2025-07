Grounded 2: ci siamo miniaturizzati per provarlo in anteprima!

Questo seguito è essenzialmente lo stesso gioco in circolazione dal 2022, ma è molto più ricco, coeso e ordinato del capostipite, da cui riprende pressoché tutto: gameplay, stile grafico, personaggi e storia. La vera novità è la possibilità di addestrare la fauna e fare in modo che questa collabori con noi. La formica per esempio può essere cavalcata, utilizzata fianco a fianco nel combattimento e anche per distruggere alcuni ostacoli in legno. Grounded si avvicina ad Ark? Non proprio, Obsidian non vuole rendere tutte le specie presenti addestrabili: alle due già incluse è probabile che se ne aggiungeranno strada facendo altre due, massimo tre, in modo da averne una per personaggio in gioco.

Abbiamo provato in anteprima Grounded 2 , proprio la versione early access disponibile dal 29 luglio 2025 sia in acquisto (anche su Steam) che su Game Pass, in versione PC e Xbox. Sorprese non ne abbiamo trovate poi molte, ma di conferme sì, e anche tante.

Esploriamo un gigantesco parco

Come il primo, anche Grounded 2 ci vede nuovamente miniaturizzati e liberi di scorrazzare per una mappa composta da diversi biomi. Se nel primo gioco questa era alquanto limitata (si trattava del tipico giardino da villetta americana) in questo seguito l'avventura si estenderà in un intero parco pubblico. L'ispirazione arriva come sempre dal cult movie Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, dove attraverso un macchinario ideato dal padre l'intera prole si ritrovava accidentalmente rimpicciolita e obbligata ad attraversare il loro stesso giardino, ora trasformato in un luogo tanto misterioso quanto pericoloso. Su questo incipit Obsidian ci ha costruito un survival proprio nel momento nel quale esplodeva il genere che tanti successi ha inanellato negli anni successivi: Valheim, Green Hell, The Forest e naturalmente lo stesso Grounded, che dopo il debutto è stato anche convertito con successo su altre piattaforme, incluso Nintendo Switch.

In sella a una formica nessuno può fermarci... peccato che Grounded 2 sappia sempre come punirti

Grounded è anche il motivo, insieme a Pentiment, per il quale Obsidian è senza alcun dubbio uno dei possedimenti più preziosi di Microsoft. La software house americana è capace di spaziare tra i generi e le ambientazioni come pochissimi altri oggi possono permettersi. Ma forse il punto di forza più grande è quello di saper spendere su quel che conta davvero, il non sentirsi obbligati al prossimo grande blockbuster dal budget avveniristico ma che è sempre a un passo dallo schiantarsi. E Grounded 2 non fa differenza, non gliene frega niente della console war, di ciò che è realistico e accattivante, del ray tracing aggiornato all'ultima versione. La gente si scanna per il dettaglio grafico delle esclusive, che per tenere fede al loro nome devono ogni volta alzare l'asticella, ma poi chi fa i soldoni sono giochi che a momenti non hanno manco le texture. Grounded 2 le texture ce le ha eccome, in alcuni momenti è davvero molto bello da vedere, caldo, ma di passi in avanti graficamente non sembrano esserne fatti poi molti.