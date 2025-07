Il cosplay di Alexstrasza da World of Warcraft firmato toriealis ha il fuoco nelle vene

Alexstrasza rivive nel cosplay di toriealis, che ha riprodotto in maniera molto interessante l'armatura della celebre Regina dei Draghi di World of Warcraft, miscelando fedeltà e concessioni per un risultato finale strepitoso.

Incaricata dai Titani di proteggere tutta la vita su Azeroth, Alexstrasza porta non a caso il titolo di Guardiana della Vita e incarna una figura maestosa, sia nella sua forma umana che in quella draconica, che si presenta come un colosso rosso fiammeggiante.

La storia di questo personaggio attraversa le epoche più buie del mondo di Warcraft, visto che è stata uno dei cinque draghi leggendari ma è stata catturata dagli orchi del Clan Faucedrago durante la Seconda Guerra e ridotta in schiavitù.

In World of Warcraft: Dragonflight, l'espansione lanciata nel 2022, Alexstrasza è tornata a essere una figura centrale, svolgendo un ruolo sostanzialmente più rilevante rispetto aglli altri PNG e andando a rappresentare valori fondamentali.