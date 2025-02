Bobby Kotick non ha mai aumentato l'abbonamento di World of Warcraft per la suscettibilità dei giocatori

Secondo Kotick, Blizzar è capace di creare intrattenimento di altissimo livello, ma sotto la gestione di Mike Morhaime non metteva i profitti al primo posto , una grossa colpa per l'ex dirigente.

Bobby Kotick , l'ex CEO di Activision Blizzard, ha spiegato nel podcast Grit come mai non ha voluto aumentare il prezzo dell'abbonamento di World of Warcraft . Semplicemente, considerava gli appassionati del titolo di Blizzard come troppo suscettibili..

"Una cosa che ho notato," ha osservato a un certo punto il conduttore di Grit Bing Gordon, "è che nessuno di quelli che hanno lasciato Blizzard sembra aver avuto grande successo... c'è una specie di ingrediente segreto lì dentro."

Ovviamente Gordon fa riferimento ai nomi più noti, vista la mole di sviluppatori che sono andati e venuti da Blizzard nel corso degli anni. In particolare si riferisce a Mike Morhaime e Chris Metzen, due delle personalità più importanti nella storia dello studio i quali, lasciata la compagnia, non sono riusciti a bissare creandone una nuova di altrettanto successo.

"Guarda, quando abbiamo acquistato Vivendi Games (nel 2008 Ndr), non puoi immaginare cosa stessero facendo questi ragazzi," ha detto Kotick. "Avevano 25 diversi progetti di sviluppo che non erano serie di Blizzard, avevano una divisione di social media, avevano un'attività di giochi per dispositivi mobili, avevano migliaia e migliaia di persone e l'intera azienda non guadagnava nulla. Solo Blizzard guadagnava, e solo World of Warcraft generava profitti."

Kotick sentiva che un ambiente del genere non stesse facendo alcun favore a Blizzard e aveva portato a una vera e propria stagnazione intorno alla gallina dalle uova d'oro della compagnia. Per Kotick, comunque, World of Warcraft continuerà, a patto di essere reso "meno esoso e impegnativo" per il tempo a disposizione dei giocatori. "Perché non potevi godertelo ed essere competitivo senza giocare quattro ore al giorno. E le persone invecchiano. Hanno figli. Semplicemente non potevano giocarci."

Il successo del gioco era comunque indubbio e il modello di business si era dimostrato un colpo da maestro, anche se, inevitabilmente, i giocatori alla fine se ne andavano. "Saresti scioccato," dice Kotick. "150 milioni di persone hanno abbandonato World of Warcraft [nel corso della sua storia]. È un numero pazzesco. Sono persone che pagano 15 dollari al mese. Era il miglior business in abbonamento di tutti i tempi."

A questo punto il conduttore ha suggerito la possibilità di aumentare il prezzo dell'abbonamento. Sorprendentemente, Kotick ha sempre respinto questa idea, ma solo perché ritiene che ci siano modi migliori per monetizzare una tale mole di pubblico.

"Non abbiamo mai alzato il prezzo," ha detto Kotick, "Dal mio punto di vista è meglio aggiungere dei servizi validi e delle nuove cose da vendere, senza toccare il prezzo. Possiamo trovare delle nuove cose da vendergli. Inoltre è un pubblico suscettibile. Meglio non farli agitare e anche un solo dollaro d'aumento avrebbe rappresentato un problema, secondo me."