Disponibili i biglietti gratuiti per andare a Londra e festeggiare i 30 anni di Warcraft, ecco come ottenerli

Il tour globale per celebrare il 30° anniversario della serie Warcraft prenderà il via a Londra il 22 febbraio presso la Soane Hall, nel quartiere di Marylebone, a partire dalle ore 18:00. L'evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati. Activision Blizzard ci ha fatto sapere che la prima ondata di biglietti è già disponibile, spiegandoci come ottenerli.