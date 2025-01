World of Warcraft è in arrivo su Xbox e Game Pass, suggerisce Microsoft

World of Warcraft è in arrivo su console Xbox e nel catalogo del Game Pass: è ciò che suggerisce una mail che Microsoft ha inviato ad alcuni utenti, in cui si parla dell'MMO di Blizzard dandolo già come disponibile per gli abbonati al servizio.

In realtà, nel momento in cui scriviamo il gioco non è ancora presente su Xbox Game Pass, ma le parole utilizzate nel comunicato sono piuttosto chiare: "Gioca Call of Duty, Diablo 4, World of Warcraft e altri grandi successi di Activision con Game Pass", si legge nel testo.

A questi riferimenti si aggiunge anche l'immagine che potete vedere qui sotto, riportante le icone di Xbox e PC in relazione a World of Warcraft, sebbene finora il titolo non abbia mai varcato i confini della piattaforma Battle.net.