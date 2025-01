A Knight of the Seven Kingdoms è quasi pronto: pare che la serie prequel de Il Trono di Spade sia già rinnovata

Tra i vari prodotti dedicati al mondo de Il Trono di Spade (o per meglio dire Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) vi è A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight , un prequel che diventerà una serie TV. George R.R. Martin - autore dei romanzi e dei racconti sui quali si basano i prodotti televisivi - ha recentemente dato un aggiornamento sulla produzione di tale serie.

Le parole di Martin su Knight of the Seven Kingdoms

Martin ha scritto che la troupe di A Knight of the Seven Kingdoms ha terminato le riprese "mesi fa, ed è passata subito alla post-produzione. Ho visto tutti e sei gli episodi (gli ultimi due in versione incompleta, a dire il vero) e mi sono piaciuti molto". Ha elogiato il cast e la troupe, in particolare gli scrittori che hanno adattato la sua novella in una sceneggiatura.

Peter Claffey a sinistra, Dexter Sol Ansell a destra: i due attori protagonisti che interpretano Dunk & Egg

"È l'adattamento quanto più fedele che un uomo ragionevole possa sperare (e sapete tutti quanto io sia incredibilmente ragionevole su questo argomento)", ha scritto Martin. Questa è più una battuta, visto che Martin ha dimostrato più volte di non avere problemi a criticare aspramente HBO, come accaduto con House of the Dragon.

Più avanti nel post, ha condiviso che "la serie debutterà più avanti nel corso dell'anno, mi è stato detto. Quanto tardi, non saprei dirlo. Forse in autunno. Spero che amerete la serie tanto quanto me. Nel frattempo, passeremo a The Sworn Sword, il secondo racconto di Dunk & Egg".