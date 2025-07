DC Worlds Collide, la recensione dell'RPG tattico con Superman e Batman

DC Worlds Collide è il nuovo RPG tattico prodotto da Warner Bros., lanciato sui dispositivi iOS e Android a pochi giorni dall'uscita di Superman nelle sale cinematografiche: di certo non si tratta di un caso, così come probabilmente non è una coincidenza che i nemici del gioco siano i potentissimi membri del Sindacato del Crimine. Uniti in un'inedita alleanza con i loro avversari di sempre, gli eroi di Terra 1 riusciranno a scacciare gli invasori e a salvare ancora una volta il pianeta? Lo scopriremo nel corso di una lunga campagna, caratterizzata da combattimenti a turni cinque-contro-cinque in cui, ancora una volta, saranno le mosse speciali a dettare il peso del nostro intervento.

Trama: la guerra dei mondi Nella loro connotazione fumettistica, i componenti del Sindacato del Crimine, ovverosia Ultraman, Superwoman, Owlman, Power Ring e Johnny Quick, si pongono come versioni alternative e malvagie dei membri della Justice League, provenienti da un mondo in cui sono i supercriminali a dominare e, per assurdo, l'unico eroe che cerca di fermarli è Lex Luthor. Giunti su Terra 1, questi potentissimi guerrieri provano a mettere fuori gioco i difensori del pianeta, che però stringono un'inedita alleanza con le loro nemesi per affrontare la terribile minaccia tutti insieme. Quella di DC Worlds Collide non si pone ovviamente come una trama profonda e articolata, quanto piuttosto come un insieme di espedienti pensati per poter mettere in scena uno scontro che nei fumetti si è già visto diverse volte. Il racconto viene portato avanti grazie a una serie di discrete sequenze di intermezzo che vengono ben distribuite fra i livelli anziché arrivare tutte e subito, ma lo stile grafico non conquista: quella che viene portata sullo schermo è una sorta di rivisitazione delle versioni animate classiche dei personaggi DC, ma con poca personalità e un risultato finale piuttosto generico. Poison Ivy nello stile cartoonesco di DC Worlds Collide In tal senso la distanza rispetto a quanto vi abbiamo raccontato di recente nella recensione di Marvel Mystic Mayhem è sostanziale: pur con i vari riferimenti a Stranger Things, il tie-in firmato NetEase Games può contare su di un comparto artistico davvero notevole, che viene peraltro supportato da un impianto rinvigorito da alcune soluzioni interessanti.

Gameplay e struttura Anche sul piano del gameplay, purtroppo, DC Worlds Collide non tiene il passo di Marvel Mystic Mayhem: i due titoli condividono la stessa formula e puntano ugualmente sul caricamento delle special al fine di donare un minimo di spessore a meccaniche altrimenti dominate dagli automatismi, ma la produzione Warner Bros. si muove in maniera meno coraggiosa e finisce per perdere rapidamente mordente. Uno degli scontri di DC Worlds Collide Ne risultano combattimenti che si concludono molto in fretta e non lasciano il segno, forse per via di una progressione più cauta; determinati da logiche legate al mero posizionamento sulla griglia e dal caricamento dei punti necessari per poter attivare le mosse in questione, che però cambiano molto in base al personaggio e ci permettono quantomeno di dirigere le logiche strategiche come preferiamo. È chiaro che questo specifico sottogenere si sposa benissimo con le esigenze di monetizzazione dei free-to-play, e DC World Collide non fa eccezione, presentando fin da subito elementi gacha parecchio costosi (vedi lo sblocco di determinati personaggi leggendari), per quanto opzionali, e andando ad agire sul bilanciamento della difficoltà al fine di creare artificialmente degli intoppi durante il nostro percorso. Green Arrow è uno dei tanti personaggi sbloccabili in DC Worlds Collide Certo, bisogna ammettere che le generose dimensioni della campagna e l'abbondanza di modalità alternative a cui rivolgersi qualora si rendesse necessario effettuare del grinding si traducono in diverse ore di gioco apparentemente prive di ostacoli concreti, con anche la possibilità di sbloccare un buon numero di personaggi e potenziarli quanto basta per mantenere la squadra competitiva.

Realizzazione tecnica Si torna dunque al discorso prettamente tecnico, che in questi casi (vedi appunto Marvel Mystic Mayhem) può fare la differenza e rendere sostanzialmente più piacevole un prodotto in realtà molto limitato, ma che in DC Worlds Collide purtroppo non colpisce più di tanto per via del già citato stile "cartoonesco" ma generico adottato per il design dei vari personaggi. Un altro scontro in DC Worlds Collide Come detto ci sono diverse sequenze di intermezzo di buona fattura e le stesse mosse speciali danno di frequente vita a brevi scene capaci di entusiasmare gli appassionati dell'universo DC, ma la percezione generale è di un titolo visivamente molto simile a tanti altri RPG tattici disponibili su iOS e Android, ed è ovviamente un peccato considerando il potenziale di questa licenza.

Conclusioni Versione testata iPhone Digital Delivery App Store, Google Play Prezzo Gratis Multiplayer.it 6.0 Lettori ND Il tuo voto DC Worlds Collide propone un'esperienza piacevole per i fan dei vari Batman, Superman e gli altri eroi di casa DC, andando anche stavolta ad arricchire con un pizzico di spessore le meccaniche tradizionali di un genere, quello degli RPG tattici, che su mobile appare ormai piuttosto inflazionato per via della sua duttilità quando si tratta di piegare determinate meccaniche alle esigenze del modello free-to-play. Il design generico e una certa ripetitività pongono tuttavia il tie-in prodotto da Warner Bros. un abbondante gradino al di sotto del recente Marvel Mystic Mayhem.