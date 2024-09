A Knight of the Seven Kingdoms viene elogiato da George R. R. Martin che accusa invece House of the Dragon

"Ho visitato il set in Irlanda del Nord a luglio e mi è piaciuto molto quello che ho visto", ha scritto Martin in un comunicato. "Un cast fantastico. [I protagonisti] Dunk e Egg sembrano usciti dalle pagine del mio libro. I miei lettori li ameranno. Io sicuramente li adoro. [Lo showrunner Ira Parker] sta facendo un ottimo lavoro".

George R. R. Martin è parte della creazione della varie serie TV di HBO dedicato a Il Trono di Spade e ai suoi vari prequel e sequel. Questo non significa però che non sia pronto a criticare quanto realizzato per il piccolo schermo. Ad esempio, lo scrittore ha speso parole forti contro House of the Dragon . Pare però che abbia parole solo che positive per il prossimo prodotto "spin-off" della saga: A Knight of the Seven Kingdoms .

Le critiche di Martin a House of the Dragon

L'elogio di Martin per A Knight of the Seven Kingdoms arriva solo una settimana dopo che il creativo ha scritto sul suo blog per affrontare quelli che ha definito cambiamenti "tossici" nella storia di House of the Dragon. Nel post, poi cancellato, Martin ha spiegato che uno dei suoi problemi con House of the Dragon riguardava l'eliminazione della trama del figlio minore di Aegon e Helaena Targaryen, il principe Maelor.

Le protagoniste di House of the Dragon

Nella versione del libro della trama di Blood & Cheese, l'esistenza del giovane principe è un aspetto importante con ramificazioni significative e Martin ha indicato che le conversazioni iniziali con Ryan Condal, showrunner di House of the Dragon, lasciavano intendere che il personaggio sarebbe apparso comunque, anche se in un secondo momento.

Tuttavia, ciò non si è avverato, poiché la serie si concluderà con la quarta stagione, il che ha spinto Martin a rivelare che ciò potrebbe avere un impatto sulle ultime due stagioni della serie e ha lasciato intendere che "ci saranno problemi più grandi e più tossici, se House of the Dragon andrà avanti con alcuni dei cambiamenti contemplati per le stagioni 3 e 4...".